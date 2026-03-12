Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 марта 2026, 20:53
Алонсо назвал футболиста, которого подпишет в Ливерпуль из Реала

Хаби ценит игровые качества Арды Гюлера

Алонсо назвал футболиста, которого подпишет в Ливерпуль из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер может перейти в английский «Ливерпуль», сообщает издание TeamTalk.

По информации источника, подписание 21-летнего футболиста в «Ливерпуль» планирует Хаби Алонсо, если возглавит мерсисайдский клуб.

Отмечается, что во время совместной работы в королевском клубе между игроком и тренером сложились хорошие отношения, поэтому испанец уверен, что сможет переманить Гюлера.

В сезоне 2025/26 Арда Гюлер провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

По теме:
«Я не удивлюсь». Маркевич назвал следующего обладателя Золотого мяча
Реал лишил призера чемпионата мира статуса неприкосновенного. Названа цена
Мирон МАРКЕВИЧ: «Реал показал свою лучшую игру за последние несколько лет»
Арда Гюлер Хаби Алонсо Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: TeamTalk
