Алонсо назвал футболиста, которого подпишет в Ливерпуль из Реала

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер может перейти в английский «Ливерпуль», сообщает издание TeamTalk.

По информации источника, подписание 21-летнего футболиста в «Ливерпуль» планирует Хаби Алонсо, если возглавит мерсисайдский клуб.

Отмечается, что во время совместной работы в королевском клубе между игроком и тренером сложились хорошие отношения, поэтому испанец уверен, что сможет переманить Гюлера.

В сезоне 2025/26 Арда Гюлер провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.