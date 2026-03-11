Как Сеск Фабрегас прокладывает себе путь к топ-клубу

Сеск Фабрегас был одним из лучших полузащитников своего поколения. Он дебютировал за «Арсенал» в 16 лет, а к 23 годам уже выиграл чемпионат Европы и чемпионат мира со сборной Испании. Поэтому, когда спортивный директор «Комо» Карлальберто Луди сказал, что Фабрегас как тренер еще лучше, чем игрок, это было весьма смелое заявление.

Однако нельзя отрицать, что у Сеска есть задатки великолепного тренера, поэтому 38-летнему специалисту уже пророчат работу в одном из лучших клубов Европы в ближайшее время. Он удерживает «Комо» в зоне еврокубков, претендуя даже на выход в Лигу чемпионов, а его команда в текущем сезоне Серии А дважды обыграла «Лацио» и «Ювентус», а также отобрала очки у «Милана» и «Наполи».

Испанец выполняет отличную работу в итальянском клубе, поэтому неудивительно, что его тренерские перспективы обсуждают все чаще. Но важно также отметить, что «Комо» не смог бы всего за 5 лет пройти путь от четвертого дивизиона итальянского футбола до топ-6 Серии А без масштабной финансовой поддержки группы компаний Djarum, возглавляемой братьями Хартоно, Робертом Буди и Майклом Бамбангом – одними из самых богатых людей на планете.

Помогает и то, что стадион клуба расположен на берегу одного из самых красивых озер Италии – Комо, которое привлекает туристов и знаменитостей со всего мира. Однако именно перспектива сыграть ключевую роль в невероятно амбициозном проекте убедила Фабрегаса присоединиться к «Комо» в 2022 году.

Испанец приехал в клуб не только в качестве игрока, но и в качестве акционера. Возможно, самое важное для Сеска заключалось в том, что он изначально считался неотъемлемым элементом плана, частью которого был его переход на тренерскую должность.

Getty Images/Global Images Ukraine

После завершения карьеры летом 2023 года испанец сразу же начал работать с молодежными командами «Комо», но еще не успел получить необходимую лицензию, когда клуб уволил Морено Лонго менее чем через 3 месяца после начала нового сезона.

В результате «адзурри» назначили Осиана Робертса исполняющим обязанности главного тренера, а Фабрегаса – его помощником. Но даже в таком положении Сеск диктовал условия и обладал большим влиянием и контролем над клубом, чем подавляющее большинство его коллег-тренеров в Италии.

Вместе с тем испанец потратил много времени на развитие академии, а также на внедрение и развитие своей футбольной философии. Этот тщательный и глубокий подход быстро окупился: уже в первом сезоне Фабрегаса-тренера «Комо» вышел в Серию А, заняв второе место в Серии B.

Затем, после сложного старта в элитном дивизионе, «адзурри» финишировали на 10-м месте в Серии А, после чего «Интер» обратился с предложением по Сеску, но «Комо» его быстро отклонил. Президент клуба Мирван Суварсо заявил, что испанец является центральной фигурой проекта и не отпустил его в Милан.

Летом появлялись сообщения о том, что Фабрегас якобы готов заменить Симоне Индзаги на «Джузеппе Меацца», но на самом деле он никогда не намеревался покидать клуб, в который по-прежнему вкладывает все свои силы.

Более того, время показало, что решение остаться на нынешнем месте нисколько не повредило его развитию или карьерным перспективам, поскольку он вывел «Комо» на порог выхода в еврокубки впервые в истории клуба, что еще больше укрепило его позиции как одного из самых перспективных тренеров современности.

Еще больше очков в репутацию испанца добавляют его скромность и благоразумие. Расстроенный ничьей с «Миланом», Фабрегас эмоционально высказался о доминировании своей команде и слабом выступлении «россонери», но потом быстро исправился, назвав себя тренером уровня Серии D по сравнению с Массимилиано Аллегри.

Перед этим Сеск отчитал опытного нападающего и своего бывшего одноклубника Альваро Морату за красную карточку в матче против «Фиорентины», но взял на себя полную ответственность за то, что «Комо» упустил три очка, которые могли вывести команду в топ-4 Серии А.

Игра «Комо» основывается на построении атаки от своих ворот и контроле мяча в схеме, которая, по сути, является 4-2-3-1. Это та самая система, которую любят технически одаренные игроки – именно поэтому такие футболисты, как Нико Пас и Хакобо Рамон серьезно прогрессируют под руководством Фабрегаса.

При этом временами Сеск сталкивается в итальянской прессе с обвинениями в чрезмерной приверженности тактическому подходу, явно находящемуся под влиянием ориентированной на владение мячом сборной Испании, с которой он добился больших успехов.

К примеру, после разгромного поражения от «Интера» со счетом 0:4 в декабре испанца спросили, рассматривал ли он возможность перехода на менее атакующую стратегию, и он ответил следующее: «Я думал об этом, но разум сказал «нет». Честно говоря, я доволен тем, что есть, пусть даже это заставит меня выглядеть глупым или неудачником.

Я чувствую, что сегодня моя команда показала прогресс, чего не происходит, когда ты побеждаешь и тебя называют гением. После тяжелого поражения ты больше учишься, лучше ценишь все. «Комо» делает все правильно. Можно играть в оборонительной схеме 6-3-1 или 5-4-1, но я предпочитаю проиграть 0:4, чем делать это».

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще одно интересное заявление Фабрегас сделал о начале своей работы: «В день моего приезда в клуб, руководство говорило со мной об озере Комо, об образе жизни, о людях, которые хотят видеть атакующий стиль игры. Именно это у меня и просили. Они не говорили мне побеждать любой ценой. Они говорили: «Побеждай, но создай свою идентичность, создай особый тип игрока, который захочет приехать и играть в Комо».

Сеск уже достиг этой цели. «Комо» больше не является привлекательным местом только для знаменитостей и туристов. Теперь это место развития одного из самых интересных проектов в мировом футболе и дом для интересного человека, который действительно может оказаться таким же хорошим тренером, каким был игроком.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal