Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, сколько Шахтер заработал на трансферах за 4 года
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 19:15 | Обновлено 11 марта 2026, 19:27
1295
6

Стало известно, сколько Шахтер заработал на трансферах за 4 года

У клуба позитивный трансферный баланс

Стало известно, сколько Шахтер заработал на трансферах за 4 года
ФК Шахтер

Шахтер за последние четыре года, когда клуб с момента полномасштабного вторжения россии больше продавал, а не приобретал, заработал на трансферах около 170 миллионов евро.

Сумма – разница между расходами на новых игроков и доходами от продажи своих футболистов. Сообщается, что клуб по этому показателю занимает 16-е место в мире.

«Это говорит о том, что клуб функционирует как высокоэффективная экспортно ориентированная корпорация», – отметил Алексей Брага, основатель маркетинговой компании Sport&Business Club.

Ранее сообщалось, что в нынешнем сезоне Лиги Европы клуб заработал 10,3 миллиона евро призовых от УЕФА.

Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: NV.ua
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
так сколько продали и на сколько купили?
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Artem_Ponomar
це показово, навіть при таких складних умовах Шахтарю вдається заробляти хороші гроші
Ответить
0
zelc006
Це копійки, відносно, скільки наші можновлвдці зароблять на війні... 
Ответить
0
AK.228
Бенфика, Аякс, Монако по всей видимости лидеры подобного рейтинга 
Ответить
-1
