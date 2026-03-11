Стало известно, сколько Шахтер заработал на трансферах за 4 года

Шахтер за последние четыре года, когда клуб с момента полномасштабного вторжения россии больше продавал, а не приобретал, заработал на трансферах около 170 миллионов евро.

Сумма – разница между расходами на новых игроков и доходами от продажи своих футболистов. Сообщается, что клуб по этому показателю занимает 16-е место в мире.

«Это говорит о том, что клуб функционирует как высокоэффективная экспортно ориентированная корпорация», – отметил Алексей Брага, основатель маркетинговой компании Sport&Business Club.

Ранее сообщалось, что в нынешнем сезоне Лиги Европы клуб заработал 10,3 миллиона евро призовых от УЕФА.