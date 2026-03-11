Лидер ЛНЗ: «Свой гол в ворота Вереса посвятил отцу»

Ведущий игрок ЛНЗ Роман Дидык эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 19 тура УПЛ с «Вересом», в котором черкасчане убедительно победили – 3:0.

«Счет не должен вводить в заблуждение. Хозяева оказывали упорное сопротивление, но в отличие от них мы реализовали все свои голевые моменты. Мне удалось вывести гостей вперед, это был первый забитый мяч в составе черкасчан. Этот гол я посвящаю отцу – Игорю Михайловичу, который всегда меня поддерживал и который умер в декабре прошлого года...

Кстати, не только ЛНЗ, но и «Руху», за который я раньше выступал, также тяжело давались противостояния с нижеславцами. Это можно объяснить тем, что эти команды пытаются действовать в похожем стиле, делая ставку на высокий прессинг, качественный отбор и интенсивность в завершающей фазе атак. Видимо, на этот раз ЛНЗ немного превосходил в агрессивности, в заточенности на достижение положительного результата. Потому что очень хотелось прервать полосу неудач в последних официальных поединках: кубковом – с «Буковиной» и календарном – с «Полесьем».

Нам это удалось, мы немного оторвались от преследователей, уступая только «Шахтеру». Однако расслабляться не стоит. В 20 туре 14 марта будем принимать «Александрию», которая пасет задних, но мы не забыли, что именно ей крупно проиграли в первом круге».

Сейчас в активе футболистов ЛНЗ 41 очко и они на втором месте в УПЛ.

