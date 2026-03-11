Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер ЛНЗ: «Свой гол в ворота Вереса посвятил отцу»
Украина. Премьер лига
11 марта 2026, 11:38 |
137
0

Лидер ЛНЗ: «Свой гол в ворота Вереса посвятил отцу»

Черкасская команда уступает только «Шахтеру»

11 марта 2026, 11:38 |
137
0
Лидер ЛНЗ: «Свой гол в ворота Вереса посвятил отцу»
ФК ЛНЗ. Роман Дидык

Ведущий игрок ЛНЗ Роман Дидык эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 19 тура УПЛ с «Вересом», в котором черкасчане убедительно победили – 3:0.

«Счет не должен вводить в заблуждение. Хозяева оказывали упорное сопротивление, но в отличие от них мы реализовали все свои голевые моменты. Мне удалось вывести гостей вперед, это был первый забитый мяч в составе черкасчан. Этот гол я посвящаю отцу – Игорю Михайловичу, который всегда меня поддерживал и который умер в декабре прошлого года...

Кстати, не только ЛНЗ, но и «Руху», за который я раньше выступал, также тяжело давались противостояния с нижеславцами. Это можно объяснить тем, что эти команды пытаются действовать в похожем стиле, делая ставку на высокий прессинг, качественный отбор и интенсивность в завершающей фазе атак. Видимо, на этот раз ЛНЗ немного превосходил в агрессивности, в заточенности на достижение положительного результата. Потому что очень хотелось прервать полосу неудач в последних официальных поединках: кубковом – с «Буковиной» и календарном – с «Полесьем».

Нам это удалось, мы немного оторвались от преследователей, уступая только «Шахтеру». Однако расслабляться не стоит. В 20 туре 14 марта будем принимать «Александрию», которая пасет задних, но мы не забыли, что именно ей крупно проиграли в первом круге».

Сейчас в активе футболистов ЛНЗ 41 очко и они на втором месте в УПЛ.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ может подписать хавбека «Вереса».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Вереса получил вызов в национальную сборную
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Я считаю, это было бы не совсем правильно»
Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер может спокойно дойти до финала ЛК»
Роман Дидык инсайд Верес Ровно Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Верес - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Другие виды | 10 марта 2026, 13:30 0
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho

Аонишики Арата сделал второй шаг на решающем этапе пути к завоеванию ранга йокодзуны

Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Бокс | 11 марта 2026, 09:31 3
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере

Украинец стремится к трилогии с Тайсоном Фьюри

Бывший футболист Ромы стал на защиту Малиновского после скандала в Италии
Футбол | 10.03.2026, 11:44
Бывший футболист Ромы стал на защиту Малиновского после скандала в Италии
Бывший футболист Ромы стал на защиту Малиновского после скандала в Италии
Лживая статистика. 13 мыслей после матча Галатасарая и Ливерпуля
Футбол | 11.03.2026, 10:08
Лживая статистика. 13 мыслей после матча Галатасарая и Ливерпуля
Лживая статистика. 13 мыслей после матча Галатасарая и Ливерпуля
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
Бокс | 11.03.2026, 04:41
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
Боя Усик – Итаума никогда не будет. Украинец объяснил причину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Костюк, но со Свитолиной. Определены все пары 1/8 финала в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 08:49 6
Теннис
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
09.03.2026, 21:34 4
Футбол
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
Аонишики уступил самому неудобному сопернику. Как прошел 2 день Haru Basho
09.03.2026, 15:39 1
Другие виды
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
Ярослава Магучих сделала свой выбор: Гераскевич или Бубка
10.03.2026, 08:58 5
Другие виды
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
10.03.2026, 07:30 8
Футбол
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
Буткевич выступил с заявлением после скандала и вспомнил руководство Динамо
09.03.2026, 10:23 84
Футбол
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 13
Футбол
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
09.03.2026, 22:23
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем