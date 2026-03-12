Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александр ДЕНИСОВ: «Эти двое публично издевались над ним»
Украина. Премьер лига
Александр ДЕНИСОВ: «Эти двое публично издевались над ним»

Коммерческий директор «Полесья» раскритиковал Николая Балакина и Дениса Шурмана

ФК Полесье. Александр Денисов

Коммерческий директор житомирского «Полесья» Александр Денисов раскритиковал арбитров матча 19-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (1:2):

«В воскресенье Житомир обидели. На глазах тысяч болельщиков два арбитра – Балакин и Шурман – цинично издевались над «Полесьем». Два серых персонажа выполнили заказ грязно, оставив после себя много фактов, которые указывают на заказной характер их действий на поле и в машине ВАР. Кто заказчик исключения «Полесья» из борьбы за медали – жизнь обязательно даст ответ».

Интересно, что оба арбитра не получили назначения на матчи 20-го тура УПЛ.

Полтава – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ШОВКОВСКИЙ: «Пытались найти цивилизованное решение. В ответ агрессия»
Карпаты определились с главным тренером на матч против Полтавы
Burevestnik
дякуючи суддівському корпусу УПЛ
ШД відірвалось від Полісся ще на ТРИ бали!!!
Володимир Блонський
Замовник явно не ЛНЗ.!!!
Перший Серед Рівних
Повністю згоден. 
З Динамо має бути знято 12 очок. А може і відправка до Першої ліги. 
