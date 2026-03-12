Александр ДЕНИСОВ: «Эти двое публично издевались над ним»

Коммерческий директор житомирского «Полесья» Александр Денисов раскритиковал арбитров матча 19-го тура УПЛ против киевского «Динамо» (1:2):

«В воскресенье Житомир обидели. На глазах тысяч болельщиков два арбитра – Балакин и Шурман – цинично издевались над «Полесьем». Два серых персонажа выполнили заказ грязно, оставив после себя много фактов, которые указывают на заказной характер их действий на поле и в машине ВАР. Кто заказчик исключения «Полесья» из борьбы за медали – жизнь обязательно даст ответ».

Интересно, что оба арбитра не получили назначения на матчи 20-го тура УПЛ.