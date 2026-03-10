Атлетико и Тоттенхэм завершили первый тайм первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Матрасники переигрывают шпор со счетом 4:1. После трех голов в ворота англичан за 15 стартовых минут команды обменялись мячами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 22-й отличился Робен Ле Норман, а на 26-й в составе Тоттенхэма гол оформил Педро Порро.

Наставник Тоттенхэма Игор Тудор уже успел заменить голкипера – вместо Антонина Кински на 17-й вышел Гульельмо Викарио.

Атлетико и Тоттенхэм проводят поединок 10 марта на стадионе Метрополитано в столице Мадрида. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Голевое шоу в Мадриде: Атлетико и Тоттенхэм забили 5 голов за тайм

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine