Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Голевое шоу в Мадриде: Атлетико и Тоттенхэм забили 5 голов за тайм
Лига чемпионов
10 марта 2026, 22:52 | Обновлено 10 марта 2026, 23:12
386
0

ВИДЕО. Голевое шоу в Мадриде: Атлетико и Тоттенхэм забили 5 голов за тайм

После трех мячей от матрасников за 15 минут команды обменялись голами, счет 4:1

10 марта 2026, 22:52 | Обновлено 10 марта 2026, 23:12
386
0
ВИДЕО. Голевое шоу в Мадриде: Атлетико и Тоттенхэм забили 5 голов за тайм
Getty Images/Global Images Ukraine

Атлетико и Тоттенхэм завершили первый тайм первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.

Матрасники переигрывают шпор со счетом 4:1. После трех голов в ворота англичан за 15 стартовых минут команды обменялись мячами.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 22-й отличился Робен Ле Норман, а на 26-й в составе Тоттенхэма гол оформил Педро Порро.

Наставник Тоттенхэма Игор Тудор уже успел заменить голкипера – вместо Антонина Кински на 17-й вышел Гульельмо Викарио.

Атлетико и Тоттенхэм проводят поединок 10 марта на стадионе Метрополитано в столице Мадрида. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Голевое шоу в Мадриде: Атлетико и Тоттенхэм забили 5 голов за тайм

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Немецкое кино. Бавария разгромила Аталанту, Кейн отдыхал
В Галатасарае объяснили, как им удалось обыграть Ливерпуль
ВИДЕО. Сэйв Облака и контратака: как Альварес оформил дубль Тоттенхэму
видео голов и обзор Атлетико Мадрид Тоттенхэм Лига чемпионов Робен Ле Норман Педро Порро
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Футбол | 10 марта 2026, 23:22 0
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»

Тренер высказался о лидерстве в клубе

Сенсация в плей-офф ЛЧ! Галатасарай второй раз за сезон обыграл Ливерпуль
Футбол | 10 марта 2026, 21:39 26
Сенсация в плей-офф ЛЧ! Галатасарай второй раз за сезон обыграл Ливерпуль
Сенсация в плей-офф ЛЧ! Галатасарай второй раз за сезон обыграл Ливерпуль

Матч завершился со счетом 1:0

Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Футбол | 10.03.2026, 07:30
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Другие виды | 10.03.2026, 13:30
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Победа Аонишики, третье поражение йокодзуны. Как прошел 3-й день Haru Basho
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Футбол | 10.03.2026, 08:17
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
Красная для Моуриньо. Бенфика с Трубиным оформила камбек против Порту с 0:2
08.03.2026, 22:09 12
Футбол
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
Полесье – Динамо – 1:2. Дубль Пономаренко. Видео голов и обзор матча
08.03.2026, 20:35 1
Футбол
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Бой грандов. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
09.03.2026, 21:34 4
Футбол
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
В Полесье выступили с заявлением после скандального матча с Динамо
09.03.2026, 09:23 51
Футбол
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
Ребров заговорил о Зеленском. Тренер получил звонок от президента
09.03.2026, 09:44 2
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 7
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
10.03.2026, 09:49 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем