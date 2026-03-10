ВИДЕО. Голевое шоу в Мадриде: Атлетико и Тоттенхэм забили 5 голов за тайм
После трех мячей от матрасников за 15 минут команды обменялись голами, счет 4:1
Атлетико и Тоттенхэм завершили первый тайм первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/26.
Матрасники переигрывают шпор со счетом 4:1. После трех голов в ворота англичан за 15 стартовых минут команды обменялись мячами.
На 22-й отличился Робен Ле Норман, а на 26-й в составе Тоттенхэма гол оформил Педро Порро.
Наставник Тоттенхэма Игор Тудор уже успел заменить голкипера – вместо Антонина Кински на 17-й вышел Гульельмо Викарио.
Атлетико и Тоттенхэм проводят поединок 10 марта на стадионе Метрополитано в столице Мадрида. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
