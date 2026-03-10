Арбелоа прокомментировал состояние Мбаппе перед игрой с Манчестер Сити

Испанский тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал состояние французского форварда Килиан Мбаппе перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

– Прокомментируйте отсутствие Мбаппе

– Ему намного лучше. Как я уже упоминал в последние недели, его состояние меняется с каждым днем. Вся эта неделя была очень позитивной, и он вернулся с отличными ощущениями. С каждым днем ему становится лучше, и мы ожидаем его возвращения в ближайшее время.

Поединок состоится 11 марта в 22:00 по Киеву.

