Форвард Сельты рассказал, почему начал красить ногти

Испанский нападающий «Сельты» Борха Иглесиас рассказал, почему начал красить ногти:

«Во время карантина я был дома со своей бывшей девушкой, но я не был готов это показывать. Я боялся того, что скажут люди. Вскоре после этого движение Black Lives Matter действительно повлияло на меня. Поэтому я покрасил ногти в черный цвет, чтобы привлечь внимание к этой теме и бороться с расистскими настроениями в Испании.

Когда я крашу ногти, это дает мне ощущение, что я могу чем-то выразить – как, например, прической или татуировкой. Я делаю это не всегда, все зависит от моего настроения. Иногда использую разные цвета или рисунки»