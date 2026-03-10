Большие перемены. Бразилия зимой потратила на рынке больше всех, кроме АПЛ

Зимнее трансферное окно, которое в украинской Премьер-лиге остается открытым до 11 марта, уже официально “захлопнулось” в подавляющем большинстве чемпионатов Европы и мира. Даже те несколько дней, которые отданы на откуп отечественным клубам ничего не изменят в глобальном плане, вследствие чего можно продолжать констатировать – сделки в УПЛ ныне способны оказывать крайне малозначительный эффект в масштабах мирового рынка.

По общей сумме затрат своих клубов-участников УПЛ на зимнем трансферном рынке занимает лишь 20-е место в мировом футболе. Да, мы опережаем некогда грозную в экономическом плане китайскую Суперлигу и, скажем, шотландский Премьершип, однако впереди нас, помимо общепризнанных топов, расположились также польская Экстракласа, греческая Суперлига, чешская Шанс Лига и даже загнивающий высший дивизион первенства болот.

Но главной сенсацией рейтинга чемпионатов с наиболее высокими затратами на зимнем трансферном рынке-2026 стала бразильская Серия А. Этот чемпионат обошел всех, даже испанскую Ла Лигу, саудовскую Про-лигу, североамериканскую MLS, немецкую Бундеслигу и итальянскую Серию А, пропустив вперед только безусловного и непререкаемого лидера/гегемона – английскую Премьер-лигу.

transfermarkt.com

В зимнее окно клубы элитарного дивизиона чемпионата Бразилии суммарно потратили на рынке 265 миллионов евро. Более того, в этот раз в тамошней Серии А было зафиксировано достаточно редкое явление, когда суммарные затраты клубов-участников лиги превысили показатель суммарного заработка. Такое произошло лишь во второй раз за последние четырнадцать сезонов! Однако даже этого хватило бразильским обозревателям и экспертам, чтобы констатировать – похоже, время, когда Серия А была чемпионатом экспортеров постепенно сменяется периодом, когда эта лига превращается в первенство импортеров.

В какой-то степени подобные выводы можно называть преждевременными, так как явление, когда показатель расходов превысил показатель доходов в бразильской Серии А зафиксировано нынче лишь впервые с 2012 года, но… Важно все-таки отмечать и другое: целый ряд грандов бразильской Серии А нынче экономически выглядит весьма уверенно, что позволяет этим клубам не просто осуществлять дорогостоящие подписания, но и переписывать как собственные, так и рекорды всей лиги.

Судите сами: только в зимнее трансферное окно-2026 трансферный рекорд по наиболее дорогостоящей покупке дивизиона был переписан дважды! Это действительно очень значимое, если не сказать эпохальное, событие для такой лиги, как бразильская. До открытия зимнего окна наиболее дорогой сделкой в истории бразильской Серии А являлся переход центрфорварда Витора Роке из Барселоны в Палмейрас, который состоялся в начале февраля минувшего года за 25,5 миллионов евро.

Однако 10 января нынешнего года эта “планка” была перебита при завершении трансфера центрального полузащитника Жерсона в Крузейро. “Лисы” заплатили за своего новичка рекордные не только для себя, но и для всей бразильской Серии А 27 миллионов евро. И единственное, что в этой сделке было негативного – деньги были переведены на счета одного из клубов, которые играют в болотной местности…

Впрочем, уже через две с половиной недели обновленный трансферный рекорд Жерсона пал. И он был не просто обновлен, а обновлен с размахом, так как за атакующего полузащитника Вест Хэма Лукаса Пакету Фламенго решился отдать аж 42 миллиона евро – деньги, которые ранее казались баснословными для бразильского клубного футбола, но ныне являются его реальностью.

Помимо этого нельзя не выделять и еще один весьма масштабный трансфер в бразильской Серии А, который состоялся в зимнее трансферное окно-2026, и нынче являющийся четвертым в списке наиболее дорогостоящих в лиге. Речь идет о переходе в Палмейрас вингера сборной Колумбии Джона Ариаса. На эту сделку клубу из Бразилии пришлось расщедриться на 25 миллионов евро, ведь иначе уговорить Вулверхэмптон – пока еще представителя английской Премьер-лиги – было невозможно.

Показательно, что трансферная “гонка вооружений” этой зимой в бразильской Серии А существовала сразу между несколькими клубами (Фламенго, Крузейро и Палмейрасом), имеющими возможность вольготно чувствовать себя на рынке в экономическом плане. Это лишь подчеркивает, что конкуренция в элитарном дивизионе чемпионата Бразилии нарастает, а сама по себе эта лига становится для южноамериканского континента чем-то вроде АПЛ для европейского футбола.

И крайне показательно, что прямо сейчас – по итогам работы зимнего трансферного окна-2026 – обе эти лиги (английская Премьер-лига и бразильская Серия А) оказались во главе рейтинга максимальных затрат на приобретение новичков. Да, по отрицательному сальдо АПЛ также является первой, что подчеркивает невероятный экономический потенциал клубов-участников этого чемпионата, в то время как Серия А идет только пятой (позади североамериканской MLS, саудовской Про-лиги и немецкой Бундеслиги), но для бразильского чемпионата нынешние перемены – это уже огромный сдвиг в сторону иного вектора развития, когда тамошние клубы стремятся не только продавать своих футболистов, но и готовы повышать силу дивизиона за счет приглашения дорогих и качественных новобранцев.

Конечно, стоит подчеркивать, что именно европейская зима – это время межсезонья в клубном бразильском футболе, где розыгрыш Серии А укладывается в календарный год и происходит по системе “весна-осень”. По этой причине именно в январе-феврале бразильские команды стремятся провести максимально качественную трансферную кампанию, но сам факт повышения платежеспособности на рынке очень симптоматичен, и говорит в том числе о том, что в ближайшие годы тенденция, при которой талантов и вундеркиндов из грандов чемпионата Бразилии можно было купить за относительно небольшие деньги также окончательно отойдет в небытие. Ведь зачем отдавать своих молодых воспитанников дешево, если затем приходится платить за уже состоявшихся футболистов очень значительные суммы? Рынок и тенденции меняются, и Бразилия демонстрирует это во всей красе…

Текст: meta.ua