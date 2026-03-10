Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдди ХАУ: «Теперь нас ждет серьезная проверка»
Лига чемпионов
10 марта 2026, 16:42 | Обновлено 10 марта 2026, 17:11
167
0

Эдди ХАУ: «Теперь нас ждет серьезная проверка»

Коуч «Ньюкасла» дал несколько комментариев перед игрой с «Барселоной»

10 марта 2026, 16:42 | Обновлено 10 марта 2026, 17:11
167
0
Эдди ХАУ: «Теперь нас ждет серьезная проверка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Английский тренер «Ньюкасла» Эдди Хау дал несколько комментариев перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной»:

«Это, пожалуй, самый важный матч в нашей новейшей истории. По крайней мере, для меня уж точно. И именно с таким настроем мы должны к нему подходить. Очень хорошо, что мы осознаем, насколько это серьезный матч, и умеем собраться в такие моменты. Роль аутсайдера нам тоже на руку – когда шансы против нас, это только добавляет мотивации. Нужно использовать каждый психологический инструмент, который у нас есть.

Сыграли хорошо, они тоже выглядели достойно. Нам особенно удался первый тайм, когда мы были полностью в игре. Однако все решалось в ключевых эпизодах у ворот. Они реализовали свои моменты, а мы – нет. Их тройка в середине отлично контролировала игру и во многом определила победу «Барселоны». У нас тоже были шансы, но мы ими не воспользовались. В этом и заключалась разница.

Ямаль – выдающийся футболист. В первом матче он не играл против нас. Теперь нас ждет серьезная проверка – нужно найти способ справиться с его козырями. Соперник вообще очень опасно атакует флангами, поэтому нужно защищаться гораздо надежнее, чем в минувшие выходные (прим. – в Кубке Англии с «Манчестер Сити»).

Поединок между «Ньюкаслом» и «Барселоной» состоится 10 марта в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Хас-Дитер Флик дал несколько комментариев перед игрой с «Ньюкаслом».

По теме:
АРБЕЛОА: «С каждым днем ему становится лучше»
Шоу Лиги чемпионов. Первые матчи 1/8 финала: расписание и сетка плей-офф
Барселона раскрыла планы: новый контракт Левандовски и форвард Атлетико
Барселона Ньюкасл пресс-конференция Лига чемпионов Эдди Хау
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий ЛИСИЦКИЙ: «Балакин повлиял на исход матч Полесье – Динамо»
Футбол | 10 марта 2026, 14:06 32
Виталий ЛИСИЦКИЙ: «Балакин повлиял на исход матч Полесье – Динамо»
Виталий ЛИСИЦКИЙ: «Балакин повлиял на исход матч Полесье – Динамо»

Бывший защитник сборной Украины высказал свое мнение относительно действий арбитра в этом поединке

Реал определил нового фаворита на пост тренера. Запланирована встреча
Футбол | 10 марта 2026, 17:19 0
Реал определил нового фаворита на пост тренера. Запланирована встреча
Реал определил нового фаворита на пост тренера. Запланирована встреча

Маурисио Поччетино может возглавить испанский гранд

Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Футбол | 10.03.2026, 07:30
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Легенда Динамо ответил Ротаню, который раскритиковал судейство
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Олимпийские игры | 09.03.2026, 22:23
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Медальная таблица Паралимпиады. Разыграны награды среди горнолыжников
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Бокс | 10.03.2026, 09:49
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он лучше Усика, но хуже Кличко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Эшлин Крюгер. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
10.03.2026, 00:04 2
Теннис
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
Пономаренко после зрелищной игры за Динамо может покинуть клуб
10.03.2026, 08:17 77
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер оторвался, Динамо приблизилось к Полесью
09.03.2026, 06:23 7
Футбол
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире принизил Василия Ломаченко
09.03.2026, 20:42 9
Бокс
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
10 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина пропустила вперед Китай
08.03.2026, 16:50
Олимпийские игры
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
Динамо получило предложение по капитану. Суркис готов к трансферу
09.03.2026, 15:36 12
Футбол
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
Есть официальное заявление Андрея Шевченко после скандала в Премьер-лиге
09.03.2026, 12:37 84
Футбол
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
КЛИЧКО: «Не недооценивайте его, он может зайти очень далеко»
09.03.2026, 02:22 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем