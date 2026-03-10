Эдди ХАУ: «Теперь нас ждет серьезная проверка»

Английский тренер «Ньюкасла» Эдди Хау дал несколько комментариев перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной»:

«Это, пожалуй, самый важный матч в нашей новейшей истории. По крайней мере, для меня уж точно. И именно с таким настроем мы должны к нему подходить. Очень хорошо, что мы осознаем, насколько это серьезный матч, и умеем собраться в такие моменты. Роль аутсайдера нам тоже на руку – когда шансы против нас, это только добавляет мотивации. Нужно использовать каждый психологический инструмент, который у нас есть.

Сыграли хорошо, они тоже выглядели достойно. Нам особенно удался первый тайм, когда мы были полностью в игре. Однако все решалось в ключевых эпизодах у ворот. Они реализовали свои моменты, а мы – нет. Их тройка в середине отлично контролировала игру и во многом определила победу «Барселоны». У нас тоже были шансы, но мы ими не воспользовались. В этом и заключалась разница.

Ямаль – выдающийся футболист. В первом матче он не играл против нас. Теперь нас ждет серьезная проверка – нужно найти способ справиться с его козырями. Соперник вообще очень опасно атакует флангами, поэтому нужно защищаться гораздо надежнее, чем в минувшие выходные (прим. – в Кубке Англии с «Манчестер Сити»).

Поединок между «Ньюкаслом» и «Барселоной» состоится 10 марта в 22:00 по киевскому времени.

