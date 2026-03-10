Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  АРБЕЛОА: «С каждым днем ему становится лучше»
10 марта 2026, 17:46
АРБЕЛОА: «С каждым днем ему становится лучше»

Тренер «Реала» дал пресс-конференцию перед игрой с «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Испанский тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа дал пресс-конференцию перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

– Это будет тяжелый матч против сильного соперника, у которого есть отличные игроки и великолепный тренер. Для болельщиков это очень волнительный и долгожданный матч. Мы полностью осознаем, что нам нужна победа, и именно с этой целью мы выйдем на поле. Мы очень мотивированы. Вы все знаете, насколько особенна для нас Лига чемпионов, и с таким настроем, желанием и энтузиазмом мы хотим сыграть этот мат.

Нам придется опекать многих из них, потому что все они очень хороши. Это команда с множеством индивидуальных талантов, но они также очень хорошо играют как единое целое. Их идеи очень четкие, и они работают с Гвардиолой уже семь или восемь лет. Они прекрасно знают друг друга и могут играть с закрытыми глазами. В этом матче нужно быть очень сосредоточенными, делать многое правильно, хорошо защищаться, уметь атаковать, играть на стандартах... Каждая секунда и каждая деталь имеют решающее значение, но мы уверены в себе, готовы и с нетерпением ждем этого матча.

Является ли «Реал Мадрид» фаворитом в плей-офф?

– Если я сказал ранее, что «Реал» всегда является фаворитом, то это то, во что я верю. Мы – «Реал»​​​​​​​ Мадрид, и мы никогда не чувствуем себя хуже других. Неважно, в каких обстоятельствах и с кем мы играем. Мы – «Реал»​​​​​​​ Мадрид, и мы не должны чувствовать себя хуже других. У нас есть соперник, клуб, игроки, тренер и то, что представляет собой «Манчестер Сити» – мы знаем их уровень. Два года назад они были чемпионами Европы. Каждый раз, когда мы играли с ними, это было сложно, но мы подойдем к этой игре с большим энтузиазмом и посмотрим им в глаза.

Считаете ли вы, что ничья завтра будет хорошим результатом?

– Я верю, что завтра мы выйдем на поле, чтобы победить.

–​​​​​​​ Расскажите о ваших дуэлях с Гвардиолой

– Он всегда готовит сюрпризы. Сколько бы вы ни смотрели его команды, когда наступает такой матч, вы знаете, что он запланировал что-то необычное, и вам приходится думать о многих вариантах, которые он может реализовать, о том, что он использовал в прошлом, и о том, каких игроков он может заменить. Я был бы очень удивлен, если бы завтра не было каких-то изменений в его структуре, в том, как он обычно атакует, или если бы он включил в состав другого игрока, нежели тех, которых он использовал в последние недели. Когда сталкиваешься с таким тренером, как Пеп, нужно всегда быть готовым, потому что он всегда склонен тщательно переосмысливать свои подходы.

–​​​​​​​ Вы мотивированы впервые встретиться с Гвардиолой в качестве тренера?

– Я мотивирован сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, как завтра. Это большая мотивация для всех нас, даже несмотря на то, что этот матч повторялся много раз и уже становится классическим. Такой вечер, как завтрашний, с нашими болельщиками, очень мотивирует, а для меня, как тренера, встреча с лучшими тренерами мира также мотивирует. Это будет отличный опыт, и я с нетерпением жду его».

– Прокомментируйте отсутствие Мбаппе

– Ему намного лучше. Как я уже упоминал в последние недели, его состояние меняется с каждым днем. Вся эта неделя была очень позитивной, и он вернулся с отличными ощущениями. С каждым днем ему становится лучше, и мы ожидаем его возвращения в ближайшее время.

О Винисиус

– Для нас, независимо от того, кто находится на поле, пока он там, он будет очень важен. У нас отсутствуют ключевые игроки, которые имеют основополагающее значение для нашей команды, одни из лучших в мире, которые заслужили свое место благодаря своим выступлениям. Винисиус берет на себя большую ответственность и является нашим наступательным краеугольным камнем. Нам нужно, чтобы он показал все, на что способен, если мы хотим выбить «Манчестер Сити».

–​​​​​​​ О возвращении Камавинги

– Ему намного лучше. У него была очень тяжелая неделя, и здесь мы всегда говорим, что это хуже, чем зубная боль. Он очень плохо себя чувствовал, у него была инфекция, и он несколько дней не ел. С субботы он тренируется с командой, находится в отличной форме и готов к завтрашнему матчу.

Ваша зависимость от академии

– Мы все согласны с тем, что в Виго все игроки академии показали, что они не боятся, и в такой ситуации, как у нас, каждый, кто вышел на поле, внес большой вклад. Тьяго провел выдающийся матч. Сесар привнес в команду новое измерение и был очень резким. Мануэль Анхель сыграл решающую роль с тем мячом. Никому из сидящих здесь не легко полагаться на академию, и это нужно понимать, потому что здесь собраны лучшие игроки мира, и чтобы включить в состав игрока из академии, нужно исключить кого-то из основного состава. Это нелегко для тренера «Реала», но если я так поступаю, то потому, что убежден, что они внесут свой вклад и могут показать очень хорошие результаты. Я очень доверяю им, и у них большой талант. Люди чувствуют связь с ними, потому что видят их борьбу, страсть и душу, которые они вкладывают в игру. Я считаю, что у нас есть много игроков, которые могут нам очень помочь и готовы к таким матчам, как завтрашний. Они уже доказали это.

Вы занимаете эту должность два месяца. Чем отличается Арбелоа, который начинал, от Арбелоа сейчас?

Нет никакой разницы. За эти два месяца ты растёшь и приобретаешь больше опыта благодаря многим вещам, которые с нами происходят. Я тот же человек, но с двумя месяцами опыта в качестве тренера «​​​​​​​Реала», что равносильно получению степени магистра. Я не буду это отрицать. Каждый день здесь – это не только огромная радость, но и огромный опыт. Я благодарен за каждый день, который провожу здесь, и я обязательно буду наслаждаться им.

Что вы имели в виду, сказав «Я рад за тех, кто хотел приехать» после победы в Виго?

– Когда кто-то говорит, что очень рад за тех, кто хотел приехать, он имеет в виду, что очень рад за тех, кто хотел приехать. Ни грамматически, ни семантически это не означает, что были люди, которые не хотели приехать. Более того, я хотел подчеркнуть тех, кто приложил усилия и не был в идеальном здоровье или форме, чтобы поехать в Виго. Не один и не два, а несколько игроков приложили огромные усилия, чтобы быть в Виго, сражаться, выйти на поле, выступить так, как они выступили, и быть со своими товарищами по команде. Это все, что я сказал. Ваша интерпретация – ваше дело. Я отвечаю за то, что говорю, а не за то, как это может быть понято. Если вам нужно разъяснение, вот оно: ни один игрок, который не был в Виго, не остался дома потому, что не хотел ехать.

–​​​​​​​ Недавние заявления Лапорты по делу Негрейры

– Кандидат Лапорта в четыре раза увеличил выплаты Негрейре, так что больше нечего сказать.

– Комментарии Гути о том, что у Арбелоа в руках «отравленная конфета»

– Я очень уважаю Хосе за то, что он значит для «Реала» и за то, каким он был как игрок. Мне посчастливилось иметь его в качестве товарища по команде, и он оставил здесь значительное наследие как воспитанник академии. Я очень уважаю его мнение и не собираюсь здесь оценивать мнения многих людей, которые высказываются. Пользуясь случаем, я посылаю ему большие приветствия и надеюсь вскоре передать их ему лично.

Поединок состоится 11 марта в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» определил нового фаворита на пост тренера.

Даниил Кирияка
