АРБЕЛОА: «С каждым днем ему становится лучше»

Испанский тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа дал пресс-конференцию перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»

– Это будет тяжелый матч против сильного соперника, у которого есть отличные игроки и великолепный тренер. Для болельщиков это очень волнительный и долгожданный матч. Мы полностью осознаем, что нам нужна победа, и именно с этой целью мы выйдем на поле. Мы очень мотивированы. Вы все знаете, насколько особенна для нас Лига чемпионов, и с таким настроем, желанием и энтузиазмом мы хотим сыграть этот мат.

Нам придется опекать многих из них, потому что все они очень хороши. Это команда с множеством индивидуальных талантов, но они также очень хорошо играют как единое целое. Их идеи очень четкие, и они работают с Гвардиолой уже семь или восемь лет. Они прекрасно знают друг друга и могут играть с закрытыми глазами. В этом матче нужно быть очень сосредоточенными, делать многое правильно, хорошо защищаться, уметь атаковать, играть на стандартах... Каждая секунда и каждая деталь имеют решающее значение, но мы уверены в себе, готовы и с нетерпением ждем этого матча.

– Является ли «Реал Мадрид» фаворитом в плей-офф?

– Если я сказал ранее, что «Реал» всегда является фаворитом, то это то, во что я верю. Мы – «Реал»​​​​​​​ Мадрид, и мы никогда не чувствуем себя хуже других. Неважно, в каких обстоятельствах и с кем мы играем. Мы – «Реал»​​​​​​​ Мадрид, и мы не должны чувствовать себя хуже других. У нас есть соперник, клуб, игроки, тренер и то, что представляет собой «Манчестер Сити» – мы знаем их уровень. Два года назад они были чемпионами Европы. Каждый раз, когда мы играли с ними, это было сложно, но мы подойдем к этой игре с большим энтузиазмом и посмотрим им в глаза.

– Считаете ли вы, что ничья завтра будет хорошим результатом?

– Я верю, что завтра мы выйдем на поле, чтобы победить.

–​​​​​​​ Расскажите о ваших дуэлях с Гвардиолой

– Он всегда готовит сюрпризы. Сколько бы вы ни смотрели его команды, когда наступает такой матч, вы знаете, что он запланировал что-то необычное, и вам приходится думать о многих вариантах, которые он может реализовать, о том, что он использовал в прошлом, и о том, каких игроков он может заменить. Я был бы очень удивлен, если бы завтра не было каких-то изменений в его структуре, в том, как он обычно атакует, или если бы он включил в состав другого игрока, нежели тех, которых он использовал в последние недели. Когда сталкиваешься с таким тренером, как Пеп, нужно всегда быть готовым, потому что он всегда склонен тщательно переосмысливать свои подходы.

–​​​​​​​ Вы мотивированы впервые встретиться с Гвардиолой в качестве тренера?

– Я мотивирован сыграть в плей-офф Лиги чемпионов, как завтра. Это большая мотивация для всех нас, даже несмотря на то, что этот матч повторялся много раз и уже становится классическим. Такой вечер, как завтрашний, с нашими болельщиками, очень мотивирует, а для меня, как тренера, встреча с лучшими тренерами мира также мотивирует. Это будет отличный опыт, и я с нетерпением жду его».

– Прокомментируйте отсутствие Мбаппе

– Ему намного лучше. Как я уже упоминал в последние недели, его состояние меняется с каждым днем. Вся эта неделя была очень позитивной, и он вернулся с отличными ощущениями. С каждым днем ему становится лучше, и мы ожидаем его возвращения в ближайшее время.

– О Винисиус

– Для нас, независимо от того, кто находится на поле, пока он там, он будет очень важен. У нас отсутствуют ключевые игроки, которые имеют основополагающее значение для нашей команды, одни из лучших в мире, которые заслужили свое место благодаря своим выступлениям. Винисиус берет на себя большую ответственность и является нашим наступательным краеугольным камнем. Нам нужно, чтобы он показал все, на что способен, если мы хотим выбить «Манчестер Сити».

–​​​​​​​ О возвращении Камавинги

– Ему намного лучше. У него была очень тяжелая неделя, и здесь мы всегда говорим, что это хуже, чем зубная боль. Он очень плохо себя чувствовал, у него была инфекция, и он несколько дней не ел. С субботы он тренируется с командой, находится в отличной форме и готов к завтрашнему матчу.

– Ваша зависимость от академии

– Мы все согласны с тем, что в Виго все игроки академии показали, что они не боятся, и в такой ситуации, как у нас, каждый, кто вышел на поле, внес большой вклад. Тьяго провел выдающийся матч. Сесар привнес в команду новое измерение и был очень резким. Мануэль Анхель сыграл решающую роль с тем мячом. Никому из сидящих здесь не легко полагаться на академию, и это нужно понимать, потому что здесь собраны лучшие игроки мира, и чтобы включить в состав игрока из академии, нужно исключить кого-то из основного состава. Это нелегко для тренера «Реала», но если я так поступаю, то потому, что убежден, что они внесут свой вклад и могут показать очень хорошие результаты. Я очень доверяю им, и у них большой талант. Люди чувствуют связь с ними, потому что видят их борьбу, страсть и душу, которые они вкладывают в игру. Я считаю, что у нас есть много игроков, которые могут нам очень помочь и готовы к таким матчам, как завтрашний. Они уже доказали это.

– Вы занимаете эту должность два месяца. Чем отличается Арбелоа, который начинал, от Арбелоа сейчас?

Нет никакой разницы. За эти два месяца ты растёшь и приобретаешь больше опыта благодаря многим вещам, которые с нами происходят. Я тот же человек, но с двумя месяцами опыта в качестве тренера «​​​​​​​Реала», что равносильно получению степени магистра. Я не буду это отрицать. Каждый день здесь – это не только огромная радость, но и огромный опыт. Я благодарен за каждый день, который провожу здесь, и я обязательно буду наслаждаться им.

– Что вы имели в виду, сказав «Я рад за тех, кто хотел приехать» после победы в Виго?

– Когда кто-то говорит, что очень рад за тех, кто хотел приехать, он имеет в виду, что очень рад за тех, кто хотел приехать. Ни грамматически, ни семантически это не означает, что были люди, которые не хотели приехать. Более того, я хотел подчеркнуть тех, кто приложил усилия и не был в идеальном здоровье или форме, чтобы поехать в Виго. Не один и не два, а несколько игроков приложили огромные усилия, чтобы быть в Виго, сражаться, выйти на поле, выступить так, как они выступили, и быть со своими товарищами по команде. Это все, что я сказал. Ваша интерпретация – ваше дело. Я отвечаю за то, что говорю, а не за то, как это может быть понято. Если вам нужно разъяснение, вот оно: ни один игрок, который не был в Виго, не остался дома потому, что не хотел ехать.

–​​​​​​​ Недавние заявления Лапорты по делу Негрейры

– Кандидат Лапорта в четыре раза увеличил выплаты Негрейре, так что больше нечего сказать.

– Комментарии Гути о том, что у Арбелоа в руках «отравленная конфета»

– Я очень уважаю Хосе за то, что он значит для «Реала» и за то, каким он был как игрок. Мне посчастливилось иметь его в качестве товарища по команде, и он оставил здесь значительное наследие как воспитанник академии. Я очень уважаю его мнение и не собираюсь здесь оценивать мнения многих людей, которые высказываются. Пользуясь случаем, я посылаю ему большие приветствия и надеюсь вскоре передать их ему лично.

Поединок состоится 11 марта в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» определил нового фаворита на пост тренера.