Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Звезда Реала перенес операцию. В клубе подтвердили
Испания
10 марта 2026, 15:53 | Обновлено 10 марта 2026, 16:07
Звезда Реала перенес операцию. В клубе подтвердили

Родриго начнет восстанавливаться от травмы крестообразных связок колена и мениска

Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служа испанского клуба.

24-летний футболист разорвал крестообразную связку колена и внешний мениск на тренировке. 10 марта футболист бы успешно прооперирован и уже через несколько дней начнет процесс восстановления.

Ранее пресс-служба «Реала» сообщала о том, что футболист выбыл на десять месяцев.

В текущем сезоне на счету Родриго 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

По теме:
«Единственный вариант – перестать играть». У Мбаппе проблемы с коленом
Еврокубки с Ярославом Перканюком
Ханси ФЛИК: «По своему уровню он сопоставим с Ламином Ямалем»
Родриго Гоес травма Реал Мадрид операция Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: ФК Реал Мадрид
