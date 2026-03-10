Звезда Реала перенес операцию. В клубе подтвердили

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоес перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служа испанского клуба.

24-летний футболист разорвал крестообразную связку колена и внешний мениск на тренировке. 10 марта футболист бы успешно прооперирован и уже через несколько дней начнет процесс восстановления.

Ранее пресс-служба «Реала» сообщала о том, что футболист выбыл на десять месяцев.

В текущем сезоне на счету Родриго 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.