Бывший футболист Ромы стал на защиту Малиновского после скандала в Италии

Бывший защитник «Ромы» и национальной сборной Италии Фабио Петруцци поделился мнением о матче римского клуба против «Дженоа» (1:2), который состоялся 8 марта.

Экс-футболист стал на защиту украинского полузащитника Руслана Малиновского, который якобы сыграл рукой в добавленное ко второму тайму время.

Наставник «Ромы» Джан Пьеро Гасперини был недоволен и разгневан действиями главного арбитра, который не поставил пенальти в ворота соперника.

«Было очевидно, что «Дженоа» будет играть на основе физической силы и агрессии, потому что, когда нужно спасаться, они именно так и играют. Пенальти? Для меня пенальти нет; если бы его назначили, я бы расстроился.

Там Малиновский естественно поднимает руки, как будто защищаясь, и мяч сначала попадает в него, а затем в руку.

Проблема в том, что «Рома» допустила слишком много ошибок в обороне в заключительном периоде, мы пропустили гол после вбрасывания, где не сработала ни коммуникация между защитниками, ни умение предвидеть опасность», – подытожил Петруцци.