Падение топов продолжается. Седьмой сеяный покинул Мастерс в Индиан-Уэллс
Тейлор Фритц проиграл Алексу Микельсену в двух сетах
Седьмая ракетка мира, американец Тейлор Фритц уступил соотечественнику Алексу Микельсену (ATP 44) в поединке 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.
Фриц проиграл в двух сетах за 1 час и 40 минут – 4:6, 6:7 (6:8).
В активе Тейлора – 12 подач на вылет, восемь из десяти отыгранных брейк-пойнтов и 18 виннеров, в пасиве – 15 невынужденных ошибок.
Счет очных встреч игроков – 2:0 в пользу Микельсена.
Для американского теннисиста это третья победа над игроком топ-10 в карьере. Микельсен обыгрывал Лоренцо Музетти и Алекса де Минаура.
В 1/8 финала Мастерса Алекс встретиться либо с нейтралом Даниилом Медведевым (ATP 11), либо с аргентинцем Себастьяном Баэсом (ATP 53).
Ранее турнир покинули Лоренцо Музетти (ATP 5), Бен Шелтон (ATP 8) и Александр Бублик (ATP 10).
ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала
Тейлор Фритц [7] – Алекс Микельсен – 4:6, 6:7 (6:8)
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У президента клуба есть ряд требований
Элина в двух сетах одолела Эшлин Крюгер и далее поборется с Катериной Синяковой