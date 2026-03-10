Падение топов продолжается. Седьмой сеяный покинул Мастерс в Индиан-Уэллс

Седьмая ракетка мира, американец Тейлор Фритц уступил соотечественнику Алексу Микельсену (ATP 44) в поединке 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Фриц проиграл в двух сетах за 1 час и 40 минут – 4:6, 6:7 (6:8).

В активе Тейлора – 12 подач на вылет, восемь из десяти отыгранных брейк-пойнтов и 18 виннеров, в пасиве – 15 невынужденных ошибок.

Счет очных встреч игроков – 2:0 в пользу Микельсена.

Для американского теннисиста это третья победа над игроком топ-10 в карьере. Микельсен обыгрывал Лоренцо Музетти и Алекса де Минаура.

В 1/8 финала Мастерса Алекс встретиться либо с нейтралом Даниилом Медведевым (ATP 11), либо с аргентинцем Себастьяном Баэсом (ATP 53).

Ранее турнир покинули Лоренцо Музетти (ATP 5), Бен Шелтон (ATP 8) и Александр Бублик (ATP 10).

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/16 финала

Тейлор Фритц [7] – Алекс Микельсен – 4:6, 6:7 (6:8)

Видеообзор матча