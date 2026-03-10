ФОТО. На звезду футбола вызвали полицию из-за дрона возле дома

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри оказался в центре необычной ситуации после жалоб соседей из-за использования дрона возле своего дома.

По информации британских СМИ, жители района вызвали полицию, поскольку заметили дрон, который летал возле их окон. По словам соседей, беспилотник якобы запускался с территории дома испанского футболиста.

Некоторые жители заявили, что дрон находился «за пределами территории дома» Родри, а также пролетал возле окон квартир. Из-за этого они выразили обеспокоенность возможным нарушением приватности.

Другой сосед отметил, что из-за полета дрона чувствовал себя так, будто за ним наблюдают. Именно после этого было принято решение обратиться в полицию.

На данный момент официальной реакции самого футболиста или клуба «Манчестер Сити» на инцидент не последовало.