ФОТО. Мбаппе заметили с одной из самых красивых актрис Испании

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе был замечен в Мадриде вместе с испанской актрисой Эстер Экспозито.

В сети появились фото и видео, на которых Килиан Мбаппе и Эстер Экспосито прибывают в столицу Испании. Пара спускается с самолета и вместе покидает аэропорт.

В последние дни в интернете появилось много новых кадров, подтверждающих, что футболист и актриса проводят время вместе. Поэтому пользователи соцсетей все чаще говорят о том, что между ними романтические отношения.

Официально ни Мбаппе, ни Экспосито пока не подтверждали свой роман.