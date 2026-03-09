ФОТО. Мбаппе заметили с одной из самых красивых актрис Испании
Килиан Мбаппе таки встречается с Эстер Экспозито
Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе был замечен в Мадриде вместе с испанской актрисой Эстер Экспозито.
В сети появились фото и видео, на которых Килиан Мбаппе и Эстер Экспосито прибывают в столицу Испании. Пара спускается с самолета и вместе покидает аэропорт.
В последние дни в интернете появилось много новых кадров, подтверждающих, что футболист и актриса проводят время вместе. Поэтому пользователи соцсетей все чаще говорят о том, что между ними романтические отношения.
Официально ни Мбаппе, ни Экспосито пока не подтверждали свой роман.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Kylian Mbappé with Ester Expósito arriving in Madrid last night.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 9, 2026
— @hola pic.twitter.com/7vTcvberWg
