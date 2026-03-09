Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
09 марта 2026, 18:47 | Обновлено 09 марта 2026, 18:49
ФОТО. Мбаппе заметили с одной из самых красивых актрис Испании

Килиан Мбаппе таки встречается с Эстер Экспозито

Instagram. Эстер Экспозито и Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе был замечен в Мадриде вместе с испанской актрисой Эстер Экспозито.

В сети появились фото и видео, на которых Килиан Мбаппе и Эстер Экспосито прибывают в столицу Испании. Пара спускается с самолета и вместе покидает аэропорт.

В последние дни в интернете появилось много новых кадров, подтверждающих, что футболист и актриса проводят время вместе. Поэтому пользователи соцсетей все чаще говорят о том, что между ними романтические отношения.

Официально ни Мбаппе, ни Экспосито пока не подтверждали свой роман.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
