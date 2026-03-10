Костюк отказался отпускать двух игроков, которых считает будущим Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк выступил против трансферов двух игроков «бело-синей» команды – полузащитников Александра Яцыка и Валентина Рубчинского.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик. В услугах Яцыка был заинтересован харьковский «Металлист 1925», а на Рубчинского претендуют львовские «Карпаты».

«На сборах и Рубчинский, и Яцык удовлетворили те требования, которые нужны Костюку. Наставник киевского клуба не хочет отпускать этих футболистов и понимает, что это будущее для «Динамо». То есть сейчас, на сегодняшний момент, это правда, что тренер не желает отпускать этих игроков.

Летом могут продать Бражко, Шапаренко, возможно уйдут Буяльский и Пихаленок. И в тот момент нужно иметь игроков, которые будут знакомы с требованиями Костюка, и будут достаточно квалифицированными.

Костюк считает, что и Рубчинский, и Яцык – это футболисты высокой квалификации, которые могут быть полезны «Динамо» и расти вместе с «Динамо», – подытожил журналист.

В нынешнем сезоне 23-летний Яцык провел 19 матчей, в которых забил два гола. В активе 24-летнего Рубчинского – пять поединков в футболке киевского клуба в кампании 2025/26.