Легионер Кривбасса: «К сожалению, мне немного не повезло»

Легионер Кривбасса Джозеф Джонс поделился эмоциями после ничьей своей команды с киевской Оболонью (0:0) в 19 туре Украинской Премьер-лиги.

- Расскажи об игре против Оболони. Какие твои впечатления?

- Честно говоря, это был очень напряженный, яростный матч. Я считаю, что нам не повезло, ведь не хватило победного гола.

– До перерыва «Кривбасса» вроде бы не хватало остроты впереди. Почему так случилось, по твоему мнению?

- Наверное, все потому, что команда-соперник очень хорошо держалась в обороне. Они защищались большими силами и не дали нам шанса забить хотя бы один гол и одержать победу.

– Много споров и борьбы. Ожидали ли именно такого характера поединка?

- Да, на самом деле игра была очень агрессивной, жесткой, с большим количеством борьбы и стычек. Рассчитывал, что матч будет спокойнее, поэтому такой характер встречи мне совсем не понравился, но это футбол.

- В конце матча ты мог принести команде победу, но дальним ударом попал в штангу. Как это прокомментируешь?

– Поскольку соперник плотно играл в защите, я воспользовался возможностью пробить, как только появился случай. Когда увидел, что мяч попал в штангу, то не мог в это поверить. Был уверен, что это гол, но, к сожалению, чуть-чуть не повезло, – сказал Джонс.