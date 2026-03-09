Боян КРКИЧ: «Я не провалился в футболе»

Экс-игрок «Барселоны» Боян Кркич заявил о том, что доволен своей карьерой:

«Я не провалился в футболе. Я играл с Лионелем Месси, я говорю на английском, итальянском, испанском и каталонском языках. Я ценю эти четыре языка больше, чем тот факт, что я мог бы выиграть еще пять титулов.

Я не знаю, сколько людей могут сказать, что забили 40 голов за первую команду, в которой играли, за четыре сезона.

Я не сомневаюсь, что ожидания, возложенные на меня как на замену Месси, повлияли на меня. Я обещание, которое не оправдало ожиданий людей? Сколько людей мечтают о такой карьере?»

Ранее Хави рассказал, кто помешал возвращению Месси в «Барселону».