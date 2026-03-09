ФОТО. В Полесье показали последствия скандального матча с Динамо в УПЛ
Линдон Эмерллаху получил повреждение
Матч 19 тура Украинской Премьер-лиги между житомирским Полесьем и киевским Динамо (1:1) получился довольно скандальным.
«Волки» разнесли арбитра встречи Николая Балакина из-за ошибок в некоторых эпизодах. Самый большой резонанс вызвал момент, когда Кристиан Биловар ударил в ногу Линдона Эмерллаху, но не был удален с поля.
«Нога Линдона Эмерллаху после удара Биловара», – подписала сообщение пресс-служба «волков», прикрепив фото ноги легионера.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 35 баллами.
Те що там мала бути "червона" то факт, але зраз головне що гравець не отримав серйозної травми, а те що на фото то до наступного матчу заживе.
Побачимо що буде при розгляді матчу КДК та чи застосують до Біловара додаткові санкції (враховуючи що жодних санкцій не було під час матчу)
щодо екіпірування гравця на матч:
на встановив захисні спорядження на ноги.
Висновок: для Біловара дискваліфікація на 2 матчі,
бо Емерллаху в роздягальні поклав болт на щитки.