Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. В Полесье показали последствия скандального матча с Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 13:21 | Обновлено 09 марта 2026, 13:41
Линдон Эмерллаху получил повреждение

ФК Полесье.

Матч 19 тура Украинской Премьер-лиги между житомирским Полесьем и киевским Динамо (1:1) получился довольно скандальным.

«Волки» разнесли арбитра встречи Николая Балакина из-за ошибок в некоторых эпизодах. Самый большой резонанс вызвал момент, когда Кристиан Биловар ударил в ногу Линдона Эмерллаху, но не был удален с поля.

«Нога Линдона Эмерллаху после удара Биловара», – подписала сообщение пресс-служба «волков», прикрепив фото ноги легионера.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 35 баллами.

Линдон Эмерллаху Кристиан Биловар Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Динамо Киев Полесье - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Gargantua
а он без щитка играл?
Ответить
+9
Показать Скрыть 4 ответа
bolelschik
Так он же в щитке был, который закрывает эти места ноги...
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
easterly
Треба було ще крові накапати на підлогу. У кожного гравця такі ноги після матчу. А тут мальчікі в трусіках обіженниє. А те що Панамаренко був в ногдауні\нокауті після удару коліном в голову - про це не хочете росказати, ржаві шавки?
Ответить
+4
Микола Унгурян
та після бою кулаками не махають. 
Те що там мала бути "червона" то факт, але зраз головне що гравець не отримав серйозної травми, а те що на фото то до наступного матчу заживе. 
Побачимо що буде при розгляді матчу КДК та чи застосують до Біловара додаткові санкції (враховуючи що жодних санкцій не було під час матчу)
Ответить
+3
Сказки ДАмбаса
Суркис, что же тьі делаешь злодей, зачем человека покусал??
Ответить
+2
Burevestnik
отже, гравець проігнорував нормативний акт
щодо екіпірування  гравця на матч:
на встановив захисні спорядження на ноги.
Висновок: для Біловара дискваліфікація на 2 матчі,
бо Емерллаху в роздягальні поклав болт на щитки.
Ответить
+1
😾
треба гіпс накласти на ті котячі подпряпини
Ответить
0
