Матч 19 тура Украинской Премьер-лиги между житомирским Полесьем и киевским Динамо (1:1) получился довольно скандальным.

«Волки» разнесли арбитра встречи Николая Балакина из-за ошибок в некоторых эпизодах. Самый большой резонанс вызвал момент, когда Кристиан Биловар ударил в ногу Линдона Эмерллаху, но не был удален с поля.

«Нога Линдона Эмерллаху после удара Биловара», – подписала сообщение пресс-служба «волков», прикрепив фото ноги легионера.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных баллов после 19 сыгранных матчей. Динамо находится на 4 строчке с 35 баллами.

ФОТО. В Полесье показали последствия скандального матча с Динамо в УПЛ