В понедельник, 9 марта, львовский Рух на домашнем стадионе сыграет против харьковского Металлиста 1925 в рамках 19 тура Украинской Премьер-лиги.

Матч обслужит украинская брагада арбитров во главе с Олегом Когутом. Ассистентами арбитра будут Дмитрий Подвальный и Андрей Ликаренко. Четвертый арбитр – Кристина Козорог.

Матч Рух – Металлист 1925 состоится в понедельник, 9 марта. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Рух занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей. Металлист 1925 находится на 6 строчке с 28 баллами.

Рух – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

