Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рух – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Рух Львов
09.03.2026 15:30 - : -
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
09 марта 2026, 09:23 |
159
0

Команды сыграют матч 19 тура УПЛ

09 марта 2026, 09:23 |
159
0
Коллаж Sport.ua

В понедельник, 9 марта, львовский Рух на домашнем стадионе сыграет против харьковского Металлиста 1925 в рамках 19 тура Украинской Премьер-лиги.

Матч обслужит украинская брагада арбитров во главе с Олегом Когутом. Ассистентами арбитра будут Дмитрий Подвальный и Андрей Ликаренко. Четвертый арбитр – Кристина Козорог.

Матч Рух – Металлист 1925 состоится в понедельник, 9 марта. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Рух занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей. Металлист 1925 находится на 6 строчке с 28 баллами.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 5.08 для «Руха» и 1.79 для «Металлиста 1925».

Клуб Украинской Премьер-лиги находится в катастрофическом положении
Рух – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Буткевич заговорил о руководстве Динамо после скандального матча УПЛ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
