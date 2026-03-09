Рух – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Команды сыграют матч 19 тура УПЛ
В понедельник, 9 марта, львовский Рух на домашнем стадионе сыграет против харьковского Металлиста 1925 в рамках 19 тура Украинской Премьер-лиги.
Матч обслужит украинская брагада арбитров во главе с Олегом Когутом. Ассистентами арбитра будут Дмитрий Подвальный и Андрей Ликаренко. Четвертый арбитр – Кристина Козорог.
Матч Рух – Металлист 1925 состоится в понедельник, 9 марта. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Рух занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 19 зачетных пунктов после 18 сыгранных матчей. Металлист 1925 находится на 6 строчке с 28 баллами.
