Журналист назвал футболиста Динамо, у которого были проблемы с Шовковским
Форвард Матвей Пономаренко улучшил свою игру после назначения Игоря Костюка
Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко имел проблемы с бывшим главным тренером Александром Шовковским и его штабом. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.
Ситуация изменилась после прихода нового наставника Игоря Костюка, который пересекался с талантливым игроком в составе U-19 и раскрыл его сильные стороны:
«Блестящую игру против «Полесья» (2:1) просто выдал Пономаренко. Просто блестящую игру. Я счастлив за этого парня, ведь он наконец дождался своего шанса.
Он достаточно со сложным характером игрок, у него были непростые процессы, непростое общение, проблемы с предыдущим тренерским штабом.
Ему повезло, что пришел в команду Костюк, который знает его сильные стороны, поэтому Пономаренко отвечает своими сильнейшими, самыми лучшими качествами, которые имеет», – рассказал журналист.
В сезоне 2025/26 форвард провел 14 матчей во всех турнирах за первую команду (чемпионат, еврокубки) и забил восемь голов.
Кроме того, Пономаренко сыграл в восьми поединках за U-19, где записал на свой счет восемь результативных ударов и один ассист.
