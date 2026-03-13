Журналист назвал футболиста Динамо, у которого были проблемы с Шовковским

Форвард киевского «Динамо» Матвей Пономаренко имел проблемы с бывшим главным тренером Александром Шовковским и его штабом. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

Ситуация изменилась после прихода нового наставника Игоря Костюка, который пересекался с талантливым игроком в составе U-19 и раскрыл его сильные стороны:

«Блестящую игру против «Полесья» (2:1) просто выдал Пономаренко. Просто блестящую игру. Я счастлив за этого парня, ведь он наконец дождался своего шанса.

Он достаточно со сложным характером игрок, у него были непростые процессы, непростое общение, проблемы с предыдущим тренерским штабом.

Ему повезло, что пришел в команду Костюк, который знает его сильные стороны, поэтому Пономаренко отвечает своими сильнейшими, самыми лучшими качествами, которые имеет», – рассказал журналист.

В сезоне 2025/26 форвард провел 14 матчей во всех турнирах за первую команду (чемпионат, еврокубки) и забил восемь голов.

Кроме того, Пономаренко сыграл в восьми поединках за U-19, где записал на свой счет восемь результативных ударов и один ассист.