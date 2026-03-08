Игорь Костюк прокомментировал победу над Полесьем

Украинский тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал победу его подопечных над «Полесьем» (2:1) в матче 19-го тура УПЛ:

– Ваши эмоции по окончанию матча?

– Эмоции передать невозможно. Да, 3 очка добыли. Считают, что закономерно победили. первый тайм немного не выполнили то, о чем договаривались, но в перерыве обсудили то, что надо изменить, и второй тайм совсем по другому играли, создали моменты, могли еще забить и довели игру к победному результату.

– Что не получалось в первом тайме и за счет чего удалось переломить игру и найти те два шанса?

– В первом тайме были разрывы, большая дистанция между игроками атаки, не всегда быстро перестраивались и реагировали на потерю мяча. Благодаря этому соперник создавал моменты, было много потерь в центре поля, там, где мы договаривались не терять мяч, соперник это использовал и выходил в контратаке. В перерыве сделали акцент на этом и во втором тайме была плотность между линиями и мы хорошо реагировали на потеря мяча, быстро перестраивались, быстро выходили в атаке, создавали моменты и забили голы.

– Пока была воздушная тревога, о чем говорили с парнями? Как настраивали на оставшиеся три-четыре мяча? Это было что-то особенно или просто «парни, отдайте все силы, давайте сзади сыграем надежно»?

– Мы говорили о том, что соперник возможно будет использовать тактику долгих передач и закидывать в штрафную, просил надежнее сыграть, подбирать второй мяч. Просили Руслана Нещерета активнее помогать защитникам.

– Сегодня восьмое марта, много кто из парней приехал с девушками на футбол?

– Все.

– Что происходит с Пономаренко, почему его в начале прорвало?

– В каком смысле прорвало? Он всегда забивал голы, за U-19 играл и забивал каждый матч. Перешел в основу и снова забивает. Это не прорвало, а вышел на свой уровень.