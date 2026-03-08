Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч между Полесьем и Динамо был прерван
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 20:07 | Обновлено 08 марта 2026, 20:09
5955
0

Матч между Полесьем и Динамо был прерван

Всему виной воздушная тревога в Житомирской области

08 марта 2026, 20:07 | Обновлено 08 марта 2026, 20:09
5955
0
Матч между Полесьем и Динамо был прерван
Getty Images/Global Images Ukraine.

Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и киевским «Динамо» прерван из-за воздушной тревоги.

Команды встретились в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 90+2-й минуте матча при счете 2:1 в пользу подопечных Игоря Костюк в Житомирской области была объявлена воздушная тревога, из-за которой поединок пришлось прервать.

Первыми вперед вышли хозяева поля благодаря голу Алексей Гуцуляка с пенальти. На точный удар вингера «Полесья» дублем ответил нападающий гостей Матвей Пономаренко.

По теме:
«Ужас нашего футбола, я в шоке» Куоч Полесья не сдержал эмоций после Динамо
«Не можешь бороться». Ротань раскритиковал судейство матча Полесье – Динамо
Олег Саленко дал комментарий после игры Полесье – Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо воздушная тревога прерванные матчи Алексей Гуцуляк Матвей Пономаренко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(179)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Футбол | 08 марта 2026, 09:16 19
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов
Cкандал в УПЛ: на матч было поставлено 450 тысяч долларов

На поединке между СК «Полтавой» и «Кудровкой» зафиксировали подозрительную активность

Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Бокс | 08 марта 2026, 08:12 5
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение
Источник: Усик откажется от всех поясов и подписал историческое соглашение

Александр будет сотрудничать с Zuffa Boxing

МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
Футбол | 08.03.2026, 07:00
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
МОУРИНЬО: «Таких глупостей с Трубиным больше не будет. Меня это удивило»
«Сегодня увидим истинную силу Динамо». Грачев – о перспективах киевлян
Футбол | 08.03.2026, 12:49
«Сегодня увидим истинную силу Динамо». Грачев – о перспективах киевлян
«Сегодня увидим истинную силу Динамо». Грачев – о перспективах киевлян
Фран ФЕРНАНДЕС: «Ему нужно сохранять больше спокойствия»
Футбол | 08.03.2026, 19:48
Фран ФЕРНАНДЕС: «Ему нужно сохранять больше спокойствия»
Фран ФЕРНАНДЕС: «Ему нужно сохранять больше спокойствия»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
07.03.2026, 11:10 33
Футбол
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 8
Футбол
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
Забыла о штрафном круге. Олимпийскую чемпионку наказали на Кубке мира
07.03.2026, 16:24
Биатлон
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это незаконно для бокса. Он может ему сильно навредить»
07.03.2026, 21:40 1
Бокс
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
Возвращение Супряги. Эпицентр разгромил Колос
07.03.2026, 15:05 33
Футбол
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
Красюк назвал единственного боксера, который может победить Усика
07.03.2026, 02:32 1
Бокс
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
Источник: Костюк нарушил план Реброва в отношении футболиста сборной
07.03.2026, 05:02 1
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
Руслан РОТАНЬ: «Неприятно проигрывать Динамо с таким счетом, я согласен»
07.03.2026, 13:33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем