Матч между Полесьем и Динамо был прерван

Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и киевским «Динамо» прерван из-за воздушной тревоги.

Команды встретились в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

На 90+2-й минуте матча при счете 2:1 в пользу подопечных Игоря Костюк в Житомирской области была объявлена воздушная тревога, из-за которой поединок пришлось прервать.

Первыми вперед вышли хозяева поля благодаря голу Алексей Гуцуляка с пенальти. На точный удар вингера «Полесья» дублем ответил нападающий гостей Матвей Пономаренко.