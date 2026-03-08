Матч между Полесьем и Динамо был прерван
Всему виной воздушная тревога в Житомирской области
Матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между житомирским «Полесьем» и киевским «Динамо» прерван из-за воздушной тревоги.
Команды встретились в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
На 90+2-й минуте матча при счете 2:1 в пользу подопечных Игоря Костюк в Житомирской области была объявлена воздушная тревога, из-за которой поединок пришлось прервать.
Первыми вперед вышли хозяева поля благодаря голу Алексей Гуцуляка с пенальти. На точный удар вингера «Полесья» дублем ответил нападающий гостей Матвей Пономаренко.
