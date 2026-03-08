Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением в честь Международного дня борьбы за права женщин.

«Сегодня – Международный день борьбы за права женщин!

Украинские женщины – это сила, смелость и несокрушимость. Они защищают Украину на фронте, спасают жизни, волонтерируют, работают, поддерживают свои семьи и вдохновляют всю страну.

Вы – сердце нашего государства и пример для мира. ФК «Динамо» Киев благодарит каждую украинскую женщину за ваше мужество, заботу и веру в победу!», – говорится в обращении пресс-службы киевлян.