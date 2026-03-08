Киевское Динамо выступило с официальным заявлением
Пресс-служба киевлян обратилась к прекрасной половине
Киевское «Динамо» выступило с официальным заявлением в честь Международного дня борьбы за права женщин.
«Сегодня – Международный день борьбы за права женщин!
Украинские женщины – это сила, смелость и несокрушимость. Они защищают Украину на фронте, спасают жизни, волонтерируют, работают, поддерживают свои семьи и вдохновляют всю страну.
Вы – сердце нашего государства и пример для мира. ФК «Динамо» Киев благодарит каждую украинскую женщину за ваше мужество, заботу и веру в победу!», – говорится в обращении пресс-службы киевлян.
