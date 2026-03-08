ВИДЕО. Как Пономаренко поразил ворота Полесья в матче УПЛ
Украинский форвард сравнял счет в компенсированное время
Украинский нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко сравнял счет в матче с «Полесьем».
Команды встретились в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 45+2-й минуте встречи бомбардир гостей сумел поразить ворота подопечных Руслана Ротаня – 1:1. Пономаренко отличился шестым голом в чемпионате Украины за последние пять игр.
ВИДЕО. Как Пономаренко поразил ворота Полесья в матче УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Скрипника была безжалостной по отношению к аутсайдеру УПЛ
Сергей Игнатков занимается оформлением украинского гражданства
недоверие к Пономаренко это конечно самая большая ошибка Шовковского.