Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Пономаренко поразил ворота Полесья в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 19:06 | Обновлено 08 марта 2026, 19:08
ВИДЕО. Как Пономаренко поразил ворота Полесья в матче УПЛ

Украинский форвард сравнял счет в компенсированное время

ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Украинский нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко сравнял счет в матче с «Полесьем».

Команды встретились в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по киевскому времени.

На 45+2-й минуте встречи бомбардир гостей сумел поразить ворота подопечных Руслана Ротаня – 1:1. Пономаренко отличился шестым голом в чемпионате Украины за последние пять игр.

ВИДЕО. Как Пономаренко поразил ворота Полесья в матче УПЛ

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир видео голов и обзор Полесье - Динамо Матвей Пономаренко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Gargantua
хорошо поразил
недоверие к Пономаренко это конечно самая большая ошибка Шовковского.
Mastre
Бий вороторя по руках у воротарському. Бандитам все можна
