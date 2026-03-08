Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
БАРАНОВ: «Мы были даже ближе к победе»

Коуч «Кудровки» прокомментировал ничью с «Карпатами»

Кудровка. Василий Баранов

Украинский тренер «Кудровки» Василий Баранов прокомментировал ничью с «Карпатами» (1:1) в матче 19-го тура УПЛ:

– Впечатления замечательные. Мы приехали в гости к команде, которая пытается развиваться. Мы пока не дотягиваем. Но средства не играют в футбол. Настраивали ребят на тяжелую игру. Понимали психологическое состояние соперника, который хотел реабилитироваться перед своими болельщиками за последние игры. Понимали, что будет тяжело с первых минут. Не рассчитывали, что будет быстрый гол. К середине тайма выровняли игру, потом снова просели. В первом тайме у наших ворот было много моментов. Но мы выдержали, огрызались, не сидели в низком блоке. При первой возможности пытались контратаковать, однако нам не хватало последней передачи.

Второй тайм был за нами. Мы были даже ближе к победе. Но если брать во внимание матч в целом, то это ничейная игра. Мы заработали важное очко в турнирном плане.

– Сегодня мы увидели две разные «Кудровки» в двух таймах. С чем это связано?

– Уже не впервые мы добавляем во втором тайме. Это показывает, что мы функционально готовы. Но нам трудно на натуральных полях, поскольку тренируемся на искусственном покрытии. Долго втягиваемся в первые минуты, ошибаемся. Видимо, в этом и заключается причина. Так было и с «Зарей», и с «Полтавой». Во втором тайме мы были агрессивными, создавали моменты.

– Что вы сказали своим ребятам в перерыве, что они вышли на второй тайм такими заряженными?

– Они сами все понимают. Разобрали ошибку, в результате которой пропустили гол. Вертикальная передача за спину защитникам. Еще несколько таких эпизодов было. Надо было добавить в агрессии и прессинге. Ребята это сделали и мы перевернули игру.

– Вы довольны сегодняшним результатом?

– Если учитывать первый тайм, который был за «Карпатами», а второй – за нами… Наверное, да, ничейная игра.

– Для вас это потеря двух очков или получение одного балла?

– Мы приехали сюда не отбиваться, не отсиживаться в обороне. Мы приехали за тремя очками. Понимали, в каком психологическом состоянии «Карпаты», но это – их проблемы. У нас – своя проблема. Это пребывание в нижней части таблицы. Если сегодня мы заработали очко, то, надеюсь, в стратегическом плане оно нам поможет.

– У вас не было ощущения, что вы потеряли два очка, судя по тому, что при счете 1:1 «Карпаты» выбили мяч с линии ворот?

– Если бы у нас в первом тайме такая игра была. Но этого не было. «Карпаты» много атаковали, давили, пробивали по воротам. Хорошо, что счет не стал 2:0 или 3:0. Мы смогли перестроиться, провели замены. У нас качественная конкуренция в центре поля. Считаю, что в целом счет соответствует игре на поле.

Карпаты Львов Кудровка Карпаты - Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Василий Баранов
Даниил Кирияка Источник: ФК Карпаты Львов
