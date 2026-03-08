Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Эмерллаху забил в ворота Динамо, но гол отменили из-за фола в атаке
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 18:31 | Обновлено 08 марта 2026, 18:41
ВИДЕО. Эмерллаху забил в ворота Динамо, но гол отменили из-за фола в атаке

Киевляне спасены от пропущенного мяча

Полесье. Линдон Эмерллаху

Полузащитник «Полесья» Линдон Эмерллаху открыл счет в игре с киевским «Динамо», но гол был отменен.

Команды встретились на Центральном стадионе в Житомире. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 21-й минует Эмерллаху открыл счет точным ударом по воротам Нещерета, но взятие ворот было отменено после просмотром арбитр видеоповтор – был зафиксирован фол Руслана Бабенко в атаке.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Динамо Линдон Эмерллаху
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Mastre
А хто не згоден що Динамо це нулі мають цілувати Суркіса в дупу
Ответить
-1
Mastre
Динамо лише так може. Завдяки суддям. Більше ці вир..  ні на що не здатні
Ответить
-2
