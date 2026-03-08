ВИДЕО. Эмерллаху забил в ворота Динамо, но гол отменили из-за фола в атаке

Полузащитник «Полесья» Линдон Эмерллаху открыл счет в игре с киевским «Динамо», но гол был отменен.

Команды встретились на Центральном стадионе в Житомире. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

На 21-й минует Эмерллаху открыл счет точным ударом по воротам Нещерета, но взятие ворот было отменено после просмотром арбитр видеоповтор – был зафиксирован фол Руслана Бабенко в атаке.

