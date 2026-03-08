Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 марта 2026, 17:00 | Обновлено 08 марта 2026, 17:19
Обнародованы составы на матч УПЛ Полесье – Динамо

Поединок стартует 8 марта в 18:00 по киевскому времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Обнародованы стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата Украины между житомирским «Полесьем» и киевским «Динамо».

Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

«Полесье» с 36 очками идет третьим в чемпионате Украины. «Динамо» удалось набрать 32 балла и расположиться четвертым.

