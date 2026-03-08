Украина. Премьер лига08 марта 2026, 17:00 | Обновлено 08 марта 2026, 17:19
Обнародованы составы на матч УПЛ Полесье – Динамо
Поединок стартует 8 марта в 18:00 по киевскому времени
Обнародованы стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата Украины между житомирским «Полесьем» и киевским «Динамо».
Поединок пройдет в Житомире на стадионе «Центральный». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
«Полесье» с 36 очками идет третьим в чемпионате Украины. «Динамо» удалось набрать 32 балла и расположиться четвертым.
