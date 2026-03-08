В воскресенье, 8 марта, луганская Заря на «Оболонь Арене» сыграет против СК Полтава в матче 19 тура Украинской Премьер-лиги.

Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Артемом Михайлюком. Ассистентами на этот матч назначены Евгения Петракова и Тарас Клименко. Четвертый арбитр – София Причина.

Матч Заря – СК Полтава запланирован на воскресенье, 8 марта. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 24 турнирных пункта после 18 сыгранных матчей. СК Полтава находится на дне таблицы с 9 зачетными пунктами.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

