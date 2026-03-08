Андрей ШЕВЧЕНКО: «Это место всегда будет особенным для меня»

Легендарный украинский форвард Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о миланском дерби в день матча 28-го тура итальянской Серии А, в котором россонеры сыграют против Интера.

«Сан-Сиро всегда будет для меня особым местом. Так много незабываемых воспоминаний на поле. Миланское дерби – действительно уникальное. 🔥 Forza Milan ❤️🖤», – написал Шевченко.

Матч Милана – Интер запланирован на воскресенье, 8 марта. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Милан занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 27 сыгранных матчей, а Интер возглавляет турнирную таблицу с 67 баллами.