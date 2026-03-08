Арсенал и Ман Сити: гонка за квадруплом. Кто был ближе к достижению?

После побед в матчах 1/8 финала Кубка Англии Арсенал и Манчестер Сити продолжают борьбу за трофей во всех четырех турнирах сезона.

В АПЛ «канониры» и «горожане» занимают два первых места, в Лиге чемпионов сыграют в 1/8 финала, в Кубке Англии – в четвертьфинале, а в Кубке английской лиги вообще сыграют между собой в финале.

В истории АПЛ еще ни одной команде не удавалось выиграть квадрупл в одном сезоне, однако были клубы, довольно близко приблизившиеся к данному достижению.

Команды в истории АПЛ, которые были ближе к выигрышу четырех турниров в одном сезоне