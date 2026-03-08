Арсенал и Ман Сити: гонка за квадруплом. Кто был ближе к достижению?
Вспомним команды Премьер-лиги, которые были близки к выигрышу четырех турниров в одном сезоне
После побед в матчах 1/8 финала Кубка Англии Арсенал и Манчестер Сити продолжают борьбу за трофей во всех четырех турнирах сезона.
В АПЛ «канониры» и «горожане» занимают два первых места, в Лиге чемпионов сыграют в 1/8 финала, в Кубке Англии – в четвертьфинале, а в Кубке английской лиги вообще сыграют между собой в финале.
В истории АПЛ еще ни одной команде не удавалось выиграть квадрупл в одном сезоне, однако были клубы, довольно близко приблизившиеся к данному достижению.
Команды в истории АПЛ, которые были ближе к выигрышу четырех турниров в одном сезоне
- 2006/07: Челси – победители Кубка Англии и Кубка английской лиги, 2-е место в АПЛ, полуфинал Лиги чемпионов
- 2008/09: Манчестер Юнайтед – победители АПЛ и Кубка английской лиги, финалист Лиги чемпионов, полуфинал Кубка Англии.
- 2013/14: Манчестер Сити – победители АПЛ и Кубка английской лиги, четвертьфинал Кубка Англии, 1/8 финала Лиги чемпионов
- 2018/19: Манчестер Сити – победители АПЛ, Кубка Англии и Кубка английской лиги, четвертьфинал Лиги чемпионов
- 2019/20: Манчестер Сити – победители Кубка английской лиги, 2-е место в АПЛ, полуфинал Кубка Англии, четвертьфинал Лиги чемпионов
- 2020/21: Манчестер Сити – победители АПЛ и Кубка английской лиги, финалист Лиги чемпионов, полуфинал Кубка Англии.
- 2021/22: Ливерпуль – победители Кубка Англии и Кубка английской лиги, 2-е место в АПЛ, финалист Лиги чемпионов
