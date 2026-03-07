Украина. Премьер лига07 марта 2026, 23:31 |
198
2
«Как это возможно?» Срна снова раскритиковал судейство матча Шахтера
Спортивный директор горняков насчитал 4 пенальти в игре с Александрией
07 марта 2026, 23:31 |
198
6 марта 2026 года состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между «Александрией» и донецким «Шахтером».
Игра прошла на стадионе «Ника» и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На следующий день после поединка спортивный директор «горняков» Дарио Срна в своем Instagram раскритиковал судейство встречи:
«4 эпизода. 4 потенциальных пенальти. VAR: 0 реакции. Как это возможно?».
ФОТО. «Как это возможно?» Срна снова раскритиковал судейство матча Шахтера
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 марта 2026, 09:55 11
Лунин интересен «Интеру»
Футбол | 07 марта 2026, 08:26 12
Михаил мог оказаться в «Порту»
Футбол | 07.03.2026, 20:26
Футбол | 07.03.2026, 11:10
Футбол | 07.03.2026, 21:59
Популярные новости
06.03.2026, 05:22
06.03.2026, 04:32 3
06.03.2026, 12:58 19
06.03.2026, 12:38 9
06.03.2026, 23:49 18
06.03.2026, 09:19 2
06.03.2026, 08:03 5
07.03.2026, 09:09 7
А Даша как всегда кричит после таких матчей "Держи Вора".
А все уже "украдено" Гол засчитан.