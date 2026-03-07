Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Как это возможно?» Срна снова раскритиковал судейство матча Шахтера
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 23:31 |
198
2

«Как это возможно?» Срна снова раскритиковал судейство матча Шахтера

Спортивный директор горняков насчитал 4 пенальти в игре с Александрией

07 марта 2026, 23:31 |
198
2 Comments
«Как это возможно?» Срна снова раскритиковал судейство матча Шахтера
ФК Шахтер. Дарио Срна

6 марта 2026 года состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между «Александрией» и донецким «Шахтером».

Игра прошла на стадионе «Ника» и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На следующий день после поединка спортивный директор «горняков» Дарио Срна в своем Instagram раскритиковал судейство встречи:

«4 эпизода. 4 потенциальных пенальти. VAR: 0 реакции. Как это возможно?».

ФОТО. «Как это возможно?» Срна снова раскритиковал судейство матча Шахтера


По теме:
Заговорил о валидоле. Лидер Полесья поделился прогнозом на игру с Динамо
Тренер Оболони: «Он не сразу почувствовал, что получил повреждение»
Игрок Эпицентра: «С Колосом сыграли на одном дыхании»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер Дарио Срна судейство фото пенальти
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Футбол | 07 марта 2026, 09:55 11
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира
Вратарь сборной Украины может перейти в один из крупнейших клубов мира

Лунин интересен «Интеру»

Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Футбол | 07 марта 2026, 08:26 12
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона

Михаил мог оказаться в «Порту»

Французский журналист – о Забарном: «ПСЖ подписал не того игрока»
Футбол | 07.03.2026, 20:26
Французский журналист – о Забарном: «ПСЖ подписал не того игрока»
Французский журналист – о Забарном: «ПСЖ подписал не того игрока»
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Футбол | 07.03.2026, 11:10
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Сергей Ребров выбрал сборную, которую готов возглавить после Украины
Лунин имеет роскошный вариант трансфера. Клуб выбирает между тремя киперами
Футбол | 07.03.2026, 21:59
Лунин имеет роскошный вариант трансфера. Клуб выбирает между тремя киперами
Лунин имеет роскошный вариант трансфера. Клуб выбирает между тремя киперами
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
В нужный момент ВАР был на высоте и правильно нарисовал линию.
А Даша как всегда кричит после таких матчей "Держи Вора".
А все уже "украдено" Гол засчитан.
Ответить
+1
AK.228
🤣🤣
Ответить
+1
Популярные новости
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
06.03.2026, 05:22
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
06.03.2026, 04:32 3
Бокс
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 19
Биатлон
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
06.03.2026, 23:49 18
Футбол
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
06.03.2026, 09:19 2
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
07.03.2026, 09:09 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем