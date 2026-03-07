6 марта 2026 года состоялся матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 между «Александрией» и донецким «Шахтером».

Игра прошла на стадионе «Ника» и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На следующий день после поединка спортивный директор «горняков» Дарио Срна в своем Instagram раскритиковал судейство встречи:

«4 эпизода. 4 потенциальных пенальти. VAR: 0 реакции. Как это возможно?».

ФОТО. «Как это возможно?» Срна снова раскритиковал судейство матча Шахтера



