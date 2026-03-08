СВИТОЛИНА: «Для меня, в принципе, «отдых» – это такое очень сложное слово»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала начало сезона 2026 года и старт на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс:

– Элина, старт сезона у вас выдался очень насыщенным – сыграно уже 18 матчей, два финала, титул в Окленде, полуфинал Australian Open. Удалось ли как-то отдохнуть после Дубая и в целом немного перезагрузиться после такого серьезного графика?

– Да, сезон и правда начался для меня довольно успешно. Не могу жаловаться на то, что у меня уже сыграно много матчей, есть хорошие результаты. Мне кажется, что это, пожалуй, одно из лучших начал сезона, которые у меня вообще были.

Что касается отдыха – нет, отдыха у меня как такового вообще не было. Разве что после Австралии пару дней. Дальше я уже ехала в Дубай тренироваться и готовиться к Дохе. И после турнира в Дубае тоже у меня не было времени отдыхать. Я сразу уехала в Украину. Во-первых, нужно было завезти Скай в Европу, и потом уже ехать в Украину, потому что там и мероприятия были, и встречи, так как это было 24 февраля – важная дата для Украины. Поэтому для меня было важно приехать вовремя. Дорога у меня выдалась непростая – 23 часа из Дубая, чтобы доехать до Киева. Но – как есть.

Честно говоря, для меня, в принципе, «отдых» – это такое очень сложное слово. Если я переключаюсь на что-то другое – на работу фонда, на семью или какие-то проекты – то это уже отдых для моего мозга. И, в принципе, мне это помогает. С моим опытом – это лучший для меня отдых: когда есть другие дела, помогающие переключиться. Ведь все-таки для меня ментальный отдых так же важен, как и физический.

– Расскажите об игровых кондициях в Индиан-Уэллс в этом году. Каждый год обсуждается, что там очень медленный хард и очень сильный ветер. Плюс в этом году, многие уже привычно жалуются на мячи. Насколько вам подходят условия?

– Да, мячи они поменяли. Я бы не сказала, что они плохие, но, конечно, они совсем другие и летят не так, как те, что были раньше. И мне кажется, что еще влияет погода: сначала было очень жарко, а сейчас температура немного упала, поэтому они как-то... Ну, вообще по-другому летят, чем было в прошлые годы.

Конечно, вечером будет сложнее играть, чем днем. Днем мячи еще такие более «живые», а вечером будет сложнее. Но нужно адаптироваться. На кондиции мы уже никак не сможем повлиять, и на мячи тоже. Поэтому берем то, что есть, и работаем.

– Свой стартовый матч вы сыграете против Лауры Зигемунд. Ваш единственный матч состоялся на памятной Олимпиаде в Токио и был довольно тяжелым. Что можете сказать о ней как о сопернице?

– Я, кстати, даже забыла, что я с ней играла. Спасибо, что напомнили (смеется).

Я, в принципе, знаю ее игру достаточно хорошо, потому что она уже много лет в Туре. Я с ней и в паре играла несколько раз – это было давно, но все равно помню. Поэтому, в принципе, мы уже с Энди (Беттлс) наметили план, который мне нужно будет хорошо выполнять. И дальше уже играть в свой теннис и стараться выиграть этот матч.

– Сейчас активно обсуждается идея Крэйга Тайли ввести на Austrlian Open пятисетовый формат для женщин на решающих стадиях. Что вы думаете по этому поводу, если бы вам пришлось играть полноценный пятисетовый матч?

– Об идее Крэйга Тайли я не слышала, но, думаю это очень интересная идея – играть пять сетов. Мне, в принципе, было бы интересно попробовать это. Почему бы и нет? Мне кажется, что это классно и что это дает игрокам больше времени разыграться. Но, конечно, к этому нужно готовиться, потому что это могут быть очень тяжелые физические матчи. Поэтому - это очень интересная идея, я бы не была против нее.