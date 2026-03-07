8 марта (по киевскому времени) на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс стартуют две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Марта Костюк.

В воскресенье свои матчи 1/32 финала на тысячнике в Калифорнии проведут Марта Костюк и Элина Свитолина. Марта встретится с Тейлор Таунсенд, а Элина поборется против Лауры Зигемунд.

Расписание матчей украинок в 1/32 финала супертурнира в Индиан-Уэллс

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №3. 5-й запуск (не ранее 03:00)

Марта Костюк [28] – Тейлор Таунсенд

Корт №2. 6-й запуск (не ранее 06:00)

Элина Свитолина [9] – Лаура Зигемунд