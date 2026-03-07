Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей украинок в 1/32 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
WTA
07 марта 2026, 18:21 | Обновлено 07 марта 2026, 19:02
354
0

Расписание матчей украинок в 1/32 финала супертурнира в Индиан-Уэллс

8 марта (по Киеву) на тысячнике в США стартуют Марта Костюк и Элина Свитолина

07 марта 2026, 18:21 | Обновлено 07 марта 2026, 19:02
354
0
Расписание матчей украинок в 1/32 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

8 марта (по киевскому времени) на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс стартуют две украинские теннисистки: Элина Свитолина и Марта Костюк.

В воскресенье свои матчи 1/32 финала на тысячнике в Калифорнии проведут Марта Костюк и Элина Свитолина. Марта встретится с Тейлор Таунсенд, а Элина поборется против Лауры Зигемунд.

Расписание матчей украинок в 1/32 финала супертурнира в Индиан-Уэллс

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Одиночный разряд, 1/32 финала

Корт №3. 5-й запуск (не ранее 03:00)

Марта Костюк [28] – Тейлор Таунсенд

Корт №2. 6-й запуск (не ранее 06:00)

Элина Свитолина [9] – Лаура Зигемунд

По теме:
Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Лаура Зигемунд. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Марта Костюк – Тейлор Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
расписание WTA Индиан-Уэллс Марта Костюк Элина Свитолина Тейлор Таунсенд Лаура Зигемунд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Футбол | 07 марта 2026, 08:26 10
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона
Мудрик прошел просмотр в команде, которая 30 раз выиграла титул чемпиона

Михаил мог оказаться в «Порту»

Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи
Теннис | 07 марта 2026, 11:58 24
Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи
Будет украинское дерби! Олейникова вслед за Калининой вышла в финал Антальи

В полуфинале турнира WTA 125 в Турции Александра переиграла Моюку Утидзиму

Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Бокс | 07.03.2026, 05:12
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
Теренс КРОУФОРД: «Это лучший боксер всех времен, тот еще подонок»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Футбол | 07.03.2026, 09:09
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
БУФФОН: «Это лучший вратарь в истории, я только третий-четвертый»
Синнер выиграл стартовый поединок на турнире в Индиан-Уэллс
Теннис | 07.03.2026, 05:24
Синнер выиграл стартовый поединок на турнире в Индиан-Уэллс
Синнер выиграл стартовый поединок на турнире в Индиан-Уэллс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
06.03.2026, 08:29 6
Бокс
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
06.03.2026, 08:03 5
Футбол
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
06.03.2026, 12:38 9
Теннис
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
07.03.2026, 07:02 26
Футбол
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 19
Футбол
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
ВИДЕО. В добавок к дебюту. Суркис получил роскошный подарок на 20-летие
05.03.2026, 23:49 1
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
Майк ТАЙСОН: «Говорите, что хотите, но сейчас это лучший супертяж»
07.03.2026, 05:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем