ВИДЕО. Жена Забарного показала, как поддерживает мужа на матчах ПСЖ

Жена футболиста ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, поделилась новым атмосферным постом в социальных сетях.

Девушка опубликовала видео, в котором показала свой день в Париже во время домашнего матча ПСЖ. В ролике можно увидеть, как Ангелина готовится к выходу, делает макияж, а затем отправляется на стадион поддержать мужа.

Также в видео показаны дорога на матч, атмосфера стадиона «Парк де Пренс» и моменты перед началом игры, когда команды выходят на поле под аплодисменты болельщиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Во время самой игры Ангелина смотрела матч в специальной ложе стадиона, где обычно находятся родственники и близкие футболистов.

Свой пост она подписала короткой, но очень эмоциональной фразой: «Поддерживаю его всегда».

В комментариях подписчики поддержали пару и отметили атмосферу матчевого дня и стильный образ жены украинского футболиста.