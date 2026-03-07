Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Жена Забарного показала, как поддерживает мужа на матчах ПСЖ
07 марта 2026, 17:10 | Обновлено 07 марта 2026, 17:12
ВИДЕО. Жена Забарного показала, как поддерживает мужа на матчах ПСЖ

Ангелина Забарная поделилась атмосферным видео с дня домашнего матча ПСЖ

Instagram. Ангелина Забарная

Жена футболиста ПСЖ и сборной Украины Ильи Забарного, Ангелина Забарная, поделилась новым атмосферным постом в социальных сетях.

Девушка опубликовала видео, в котором показала свой день в Париже во время домашнего матча ПСЖ. В ролике можно увидеть, как Ангелина готовится к выходу, делает макияж, а затем отправляется на стадион поддержать мужа.

Также в видео показаны дорога на матч, атмосфера стадиона «Парк де Пренс» и моменты перед началом игры, когда команды выходят на поле под аплодисменты болельщиков.

Во время самой игры Ангелина смотрела матч в специальной ложе стадиона, где обычно находятся родственники и близкие футболистов.

Свой пост она подписала короткой, но очень эмоциональной фразой: «Поддерживаю его всегда».

В комментариях подписчики поддержали пару и отметили атмосферу матчевого дня и стильный образ жены украинского футболиста.

видео lifestyle Илья Забарный Ангелина Забарная ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Saar
Підтримала на 1-3 
