Антоненко и ван Леувен выбрали стартовые составы на матч Оболонь – Кривбасс
Поединок 19-го тура чемпионата Украины состоится 7 марта в 15:30 по киевскому времени
В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 7 марта, сыграют киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс».
Наставники команд – Александр Антоненко и Патрик ван Леувен – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
После 18-ти сыгранных туров «Кривбасс» набрал 30 баллов и разместился на пятой позиции в турнирной таблице. «Оболонь» занимает девятое место, в активе «пивоваров» – 23 пункта.
Оболонь: Марченко, Полегенько, Жовтенко, Ломницкий, Семенов, Шевченко, Мороз, Черненко, Мединский, Прокопенко, Устименко
Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Виливальд, Джон Кордоба, Дибанго, Араухо, Задерака, Шевченко, Бар Лин, Сек, Парако
Стартовые составы на матч чемпионата Украины Оболонь – Кривбасс:
