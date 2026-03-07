Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Антоненко и ван Леувен выбрали стартовые составы на матч Оболонь – Кривбасс
Украина. Премьер лига
Антоненко и ван Леувен выбрали стартовые составы на матч Оболонь – Кривбасс

Поединок 19-го тура чемпионата Украины состоится 7 марта в 15:30 по киевскому времени

Антоненко и ван Леувен выбрали стартовые составы на матч Оболонь – Кривбасс
Коллаж Sport.ua. Оболонь – Кривбасс

В матче 19-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится 7 марта, сыграют киевская «Оболонь» и криворожский «Кривбасс».

Наставники команд – Александр Антоненко и Патрик ван Леувен – определились со стартовыми составами на этот поединок. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 18-ти сыгранных туров «Кривбасс» набрал 30 баллов и разместился на пятой позиции в турнирной таблице. «Оболонь» занимает девятое место, в активе «пивоваров» – 23 пункта.

Оболонь: Марченко, Полегенько, Жовтенко, Ломницкий, Семенов, Шевченко, Мороз, Черненко, Мединский, Прокопенко, Устименко

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Виливальд, Джон Кордоба, Дибанго, Араухо, Задерака, Шевченко, Бар Лин, Сек, Парако

Стартовые составы на матч чемпионата Украины Оболонь – Кривбасс:

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
