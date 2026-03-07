Атлетико Мадрид

В субботу, 7 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетико» и «Реал Сосьедад».

Игра пройдет на стадионе «Метрополитано».

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетико – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция