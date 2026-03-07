Атлетико Мадрид

07.03.2026 19:30 - : -
Испания07 марта 2026, 19:30 |
Атлетико – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 марта матч 27-го тура Ла Лиги
07 марта 2026, 19:30 |
В субботу, 7 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетико» и «Реал Сосьедад».
Игра пройдет на стадионе «Метрополитано».
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
