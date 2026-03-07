Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
07.03.2026 19:30 - : -
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 марта 2026, 19:30 |
51
0

Атлетико – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 марта матч 27-го тура Ла Лиги

07 марта 2026, 19:30 |
51
0
Атлетико – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 7 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Атлетико» и «Реал Сосьедад».

Игра пройдет на стадионе «Метрополитано».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетико – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетико – Реал Сосьедад
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

По теме:
Жирона вырвала ничью на 90+4, Ванат и Цыганков сыграли весь матч с Леванте
Атлетик – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Мбаппе получил водительские права. Реакция друга стала вирусной
чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Атлетико Мадрид Реал Сосьедад Атлетико - Реал Сосьедад
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
