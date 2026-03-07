В Манчестер Сити определились с заменой Родри
Адам Уортон может продолжить карьеру в Манчестере
Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон может продолжить карьеру в составе «Манчестер Сити». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, руководство манчестерского гранда в 22-летнем футболисте видит потенциальную замену испанскому хавбеку Родри. Также Уортон находится на радарах мадридского «Реала».
В текущем сезоне Адам Уортон провел 38 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Ранее Пеп Гвардиола рассказал о перспективах борьбы за титул АПЛ.
