Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Манчестер Сити определились с заменой Родри
Англия
07 марта 2026, 14:45 | Обновлено 07 марта 2026, 15:04
В Манчестер Сити определились с заменой Родри

Адам Уортон может продолжить карьеру в Манчестере

Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Уортон

Английский полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон может продолжить карьеру в составе «Манчестер Сити». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство манчестерского гранда в 22-летнем футболисте видит потенциальную замену испанскому хавбеку Родри. Также Уортон находится на радарах мадридского «Реала».

В текущем сезоне Адам Уортон провел 38 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее Пеп Гвардиола рассказал о перспективах борьбы за титул АПЛ.

трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Адам Уортон Реал Мадрид Манчестер Сити Кристал Пэлас Родри
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
