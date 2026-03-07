Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эпицентр – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Эпицентр
07.03.2026 13:00 - : -
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
07 марта 2026, 10:34 | Обновлено 07 марта 2026, 11:05
Поединок 19-го тура УПЛ состоится 7 марта в 13:00 по киевскому времени

ФК Эпицентр

В субботу, 7 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Колосом».

Поединок пройдет на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Колос» с 28 набранными очками занимает седьмое место турнирной таблицы. «Эпицентр» с 14 пунктами – 14-й.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
