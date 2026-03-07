Эпицентр – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок 19-го тура УПЛ состоится 7 марта в 13:00 по киевскому времени
В субботу, 7 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Колосом».
Поединок пройдет на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
«Колос» с 28 набранными очками занимает седьмое место турнирной таблицы. «Эпицентр» с 14 пунктами – 14-й.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
