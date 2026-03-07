В субботу, 7 марта, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Эпицентром» и «Колосом».

Поединок пройдет на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Колос» с 28 набранными очками занимает седьмое место турнирной таблицы. «Эпицентр» с 14 пунктами – 14-й.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Эпицентр – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.95 для «Эпицентр» и 2.04 для «Колоса». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.