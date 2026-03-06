Экс-защитник Шахтера: «Иногда я боюсь сказать, откуда я»

Центральный защитник «Твенте» и сборной Израиля Став Лемкин, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», рассказал, что находясь в Европе побаивается признаваться, что он является представителем еврейского народа.

«Иногда я боюсь сказать, откуда я. Я просто говорю, что я испанец. Я понимаю, что у людей есть опасения по поводу того, что происходит в моей стране, по поводу поведения Израиля. Но мы футболисты; мы не имеем никакого отношения к тому, что там происходит. Я люблю свою страну; это мой дом. Я горжусь тем, что представляю национальную сборную, и хочу приносить людям радость. Но иногда приходится скрывать тот факт, что ты из Израиля».

«Здесь люди часто этого не понимают. Потому что никому нет дела до того, из Нидерландов ты или нет. Никто не ненавидит Нидерланды. С Израилем все по-другому. Когда моя девушка одна или едет в Амстердам на день, я беспокоюсь о том, как люди на нее отреагируют. У нее также есть британский паспорт. Я всегда советую ей просто говорить, что она англичанка».

«Конечно, я получаю много негативных откликов в Instagram и других социальных сетях. Эта ненависть в наши дни – обычное явление. И всегда от анонимных аккаунтов. Я уважаю мнение каждого. Меня беспокоит, когда люди понятия не имеют, что происходит, не провели никаких исследований, а затем делают поспешные выводы. Изучайте факты. Не делайте поспешных выводов. Слушайте друг друга. И так уже достаточно конфликтов».

«Я все еще надеюсь, что однажды жизнь станет такой же, как в Нидерландах, повсюду. Без тревог по поводу войн, ракет и оружия. Иногда кажется, что мировые проблемы стали слишком сложными и мира больше никогда не будет. Легко впасть в цинизм, но я стараюсь сохранять надежду. Впервые за много лет я могу сосредоточиться в первую очередь на футболе. Быть дома с моей девушкой. Гулять с собакой. Душевное спокойствие», – сказал 22-летний израильтянин.

Напомним, «Шахтер» купил Лемкина летом 2023 года за 850 тысяч евро, а продал в июле 2025-го за 1,5 миллиона евро.