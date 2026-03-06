Даяна Ястремская – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во втором раунде украинка сыграет против Александры Эала (Филиппины, WTA 32). Поединок начнется пятым запуском на корте №3 после игры Йович – Осорио. Ориентировочное время начала поединка – 05:30 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Эалы.

Победительница поединка в третьем круге встретится либо с Коко Гауфф, либо с Камиллой Рахимовой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА