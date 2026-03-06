Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Даяна Ястремская – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала WTA 1000 в Индиан-Уэллс 7 марта в 05:30

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

7 марта украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 52) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, США.

Во втором раунде украинка сыграет против Александры Эала (Филиппины, WTA 32). Поединок начнется пятым запуском на корте №3 после игры Йович – Осорио. Ориентировочное время начала поединка – 05:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Эалы.

Победительница поединка в третьем круге встретится либо с Коко Гауфф, либо с Камиллой Рахимовой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Даяна Ястремская – Александра Эала. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Киченок с напарницей ушли с двух матчболов и выиграли матч на Индиан-Уэллс
Л. Киченок / Кравчик – Михаликова / Николс. Смотреть онлайн. LIVE
Даяна Ястремская Александра Эала WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
