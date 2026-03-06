В ночь на 7 марта, во втором круге престижного турнира Индиан-Уэллс, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 52) и Александра Эала (WTA 32).

Начало матча запланировано на 05:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинской теннисистке пока нечем хвастаться в этом сезоне, всего пять побед в 12 матчах, из-за чего и падение в рейтинге на 25 позиций. Ястремская пока в поисках своего тенниса, она способна выстрелить на мощном турнире, возможно, она это сделает именно здесь.

Свой путь на Индиан-Уэллс спортсменка начала с битвы против опытной Чжан Шуай, которую удалось уверенно одолеть в двух сетах – 6:3, 6:2. Победы всегда прибавляют уверенности, хотя важно держать хороший ритм. Ястремская всегда была непредсказуемой, она может обыграть соперницу из топ-10 или уступить не самому опасному середняку. В случае успеха, Даяна выйдет на победительницу пары Гауфф – Рахимова.

Александра Эала

Филиппинская спортсменка в последние годы показывает серьезный прогресс и заставляет о себе говорить. С начала года Эала поднялась на 21 строчку в рейтинге и не собирается останавливаться.

На последнем крупном турнире в Дубае теннисистка дошла до четвертьфинала, где без особых шансов уступила Коко Гауфф, взяв всего два гейма. Из удачных выступлений этого сезона можно вспомнить полуфинал в Окленде. Надо отметить и тот факт, что спортсменке всего 20 лет, у нее есть потенциал и время для роста. Эала в хорошей форме и может добраться до поздних стадий турнира.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, это было в прошлом году, на травяном турнире в Истборне, тогда борьбы не получилось, так как Эала выиграла в двух сетах – 6:1, 6:2.

Прогноз

Букмекеры не рискнули отдать кому-то явное преимущество, встречаются две опасные и нестабильные теннисистки. На бумаге, Эала выглядит чуть лучше, но все определится на корте.

Если украинка поймает свою игру, ее будет сложно остановить. Предлагаю поставить на тотал больше 20,5 геймов за 1,66.