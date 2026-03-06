Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Александра Эала. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
WTA
06 марта 2026, 16:08 |
508
0

Даяна Ястремская – Александра Эала. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Поединок 1/32 финала начнется 7 марта ориентировочно в 05:30 по Киеву

06 марта 2026, 16:08 |
508
0
Даяна Ястремская – Александра Эала. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В ночь на 7 марта, во втором круге престижного турнира Индиан-Уэллс, между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 52) и Александра Эала (WTA 32).

Начало матча запланировано на 05:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинской теннисистке пока нечем хвастаться в этом сезоне, всего пять побед в 12 матчах, из-за чего и падение в рейтинге на 25 позиций. Ястремская пока в поисках своего тенниса, она способна выстрелить на мощном турнире, возможно, она это сделает именно здесь.

Свой путь на Индиан-Уэллс спортсменка начала с битвы против опытной Чжан Шуай, которую удалось уверенно одолеть в двух сетах – 6:3, 6:2. Победы всегда прибавляют уверенности, хотя важно держать хороший ритм. Ястремская всегда была непредсказуемой, она может обыграть соперницу из топ-10 или уступить не самому опасному середняку. В случае успеха, Даяна выйдет на победительницу пары Гауфф – Рахимова.

Александра Эала

Филиппинская спортсменка в последние годы показывает серьезный прогресс и заставляет о себе говорить. С начала года Эала поднялась на 21 строчку в рейтинге и не собирается останавливаться.

На последнем крупном турнире в Дубае теннисистка дошла до четвертьфинала, где без особых шансов уступила Коко Гауфф, взяв всего два гейма. Из удачных выступлений этого сезона можно вспомнить полуфинал в Окленде. Надо отметить и тот факт, что спортсменке всего 20 лет, у нее есть потенциал и время для роста. Эала в хорошей форме и может добраться до поздних стадий турнира.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, это было в прошлом году, на травяном турнире в Истборне, тогда борьбы не получилось, так как Эала выиграла в двух сетах – 6:1, 6:2.

Прогноз

Букмекеры не рискнули отдать кому-то явное преимущество, встречаются две опасные и нестабильные теннисистки. На бумаге, Эала выглядит чуть лучше, но все определится на корте.

Если украинка поймает свою игру, ее будет сложно остановить. Предлагаю поставить на тотал больше 20,5 геймов за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
07.03.2026 -
05:30
Александра Эала
Тотал больше 20.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бавария – Боруссия М. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Сельта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Даяна Ястремская Александра Эала WTA Индиан-Уэллс прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен соперник Алькараса в стартовом матче Мастерса в Индиан-Уэллс
Теннис | 06 марта 2026, 02:49 1
Определен соперник Алькараса в стартовом матче Мастерса в Индиан-Уэллс
Определен соперник Алькараса в стартовом матче Мастерса в Индиан-Уэллс

Алькарас встретится с Димитровым, который обыграл Теренса Атмана в 1/64 финала

Вернидуб получил солидные деньги после скандального матча в Азербайджане
Футбол | 05 марта 2026, 20:10 2
Вернидуб получил солидные деньги после скандального матча в Азербайджане
Вернидуб получил солидные деньги после скандального матча в Азербайджане

«Нефтчи» считает, что потерял победу над «Шамахы» из-за действий главного арбитра

ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
Футбол | 06.03.2026, 07:35
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
Бокс | 06.03.2026, 08:29
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Футбол | 05.03.2026, 19:49
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 7
Биатлон
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 20
Футбол
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 4
Футбол
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 5
Бокс
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 23
Футбол
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
Йожеф САБО: «Он нулевой в отборе, но альтернативы нет»
05.03.2026, 16:07 20
Футбол
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
05.03.2026, 17:33 23
Футбол
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
05.03.2026, 08:13 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем