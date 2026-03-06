«Похоронил карьеру». Журналист резко высказался по поводу будущего Мудрика
Дидар Есемов не верит, что украинец останется в Челси после допинг-скандала
Журналист и комментатор Дидар Есемов в эксклюзивном интервью для издания Sports24.kz высказался о перспективах украинского вингера Михаила Мудрика в лондонском «Челси»:
«Мудрик буквально похоронил свою карьеру в Англии этим кейсом с допингом.
Непонятно, сколько вся эта дисквалификация и вся эта история будут длиться. Говорят, что он уже тренируется, но на данный момент не имеет такого права тренироваться, насколько я знаю. И делает он это по собственной инициативе, то есть клуб к этому, судя по их заявлениям, не причастен. Так что в перспективы Мудрика в «Челси» я не очень верю.
Вполне возможно, что он либо уедет в аренду в другую команду, либо состоится трансфер в какой-то другой клуб, где он попытается реанимировать карьеру».
