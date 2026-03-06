ОФИЦИАЛЬНО. УАФ опубликовала заявление из-за возможной коррупции в сборных

Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола завершил служебное расследование возможных неправомерных действий и коррупционных проявлений в институте юношеских сборных Украины по материалам и обращениям журналистов.

В рамках расследования Комитет провел комплексное рассмотрение дела. В частности, примерно за год масштабной работы проведен опрос широкого круга лиц: спортивных журналистов, представителей тренерского штаба, персонала сборной, футболистов, их родителей и агентов.

Для обеспечения наибольшей объективности к фигурантам дела применялись современные способы верификации информации, в том числе психофизиологическое исследование с внедрением полиграфа.

По результатам проверки Комитет не установил фактов коррупционного влияния на формирование состава сборных команд или получения неправомерной выгоды при взаимодействии с футбольными агентами в конкретном случае, которое стало поводом для возбуждения дела.

Однако многие полученные факты и данные в ходе расследования были переданы в правоохранительные органы и уполномоченным службам, а также определенная обнаруженная информация выведена в продолжающееся отдельное новое дело.

Опрошенные лица и фигуранты служебного расследования были проинформированы об обязанности соблюдать Кодекс этики и честной игре и возможную ответственность за нарушение Кодекса.