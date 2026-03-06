Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Против Шахтера Александрия сыграет без нескольких ведущих игроков
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 12:19 |
Против Шахтера Александрия сыграет без нескольких ведущих игроков

Поединок 19-го тура состоится 6 марта в 13:00 по киевскому времени

ФК Александрия. Артур Андрейчик (справа)

Как стало известно Sport.ua, сегодня «Александрия» в матче с лидером чемпионата – донецким «Шахтером» – не сможет выставить боевой состав.

По имеющейся информации, травмированы Сергей Булеца, Жота, Артур Андрейчик, Данил Скорко.

Из-за простуды не сможет сыграть Артем Шулянский, а Николай Огарков – дисквалифицированный.

Однако «горожане», которым отступать некуда, настроены дать бой «горнякам».

Сейчас футболисты «Александрии» занимают 15-е место в чемпионате, набрав 11 очков.

По теме:
Реал потерял сразу девять футболистов перед матчем чемпионата Испании
Туран и Нестеренко выбрали стартовые составы на матч Александрия – Шахтер
Украинский тренер прогнозирует сенсацию в матче Александрия – Шахтер
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер Сергей Булеца Жота (Пауло дос Сантос Перейра) Данил Скорко Николай Огарков Артем Шулянский травма дисквалификация инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
