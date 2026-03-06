Против Шахтера Александрия сыграет без нескольких ведущих игроков

Как стало известно Sport.ua, сегодня «Александрия» в матче с лидером чемпионата – донецким «Шахтером» – не сможет выставить боевой состав.

По имеющейся информации, травмированы Сергей Булеца, Жота, Артур Андрейчик, Данил Скорко.

Из-за простуды не сможет сыграть Артем Шулянский, а Николай Огарков – дисквалифицированный.

Однако «горожане», которым отступать некуда, настроены дать бой «горнякам».

Сейчас футболисты «Александрии» занимают 15-е место в чемпионате, набрав 11 очков.