Против Шахтера Александрия сыграет без нескольких ведущих игроков
Поединок 19-го тура состоится 6 марта в 13:00 по киевскому времени
Как стало известно Sport.ua, сегодня «Александрия» в матче с лидером чемпионата – донецким «Шахтером» – не сможет выставить боевой состав.
По имеющейся информации, травмированы Сергей Булеца, Жота, Артур Андрейчик, Данил Скорко.
Из-за простуды не сможет сыграть Артем Шулянский, а Николай Огарков – дисквалифицированный.
Однако «горожане», которым отступать некуда, настроены дать бой «горнякам».
Сейчас футболисты «Александрии» занимают 15-е место в чемпионате, набрав 11 очков.
