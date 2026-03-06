Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Саленко предупредил Динамо перед матчем чемпионата против Полесья
Украина. Премьер лига
06 марта 2026, 13:29 |
Саленко предупредил Динамо перед матчем чемпионата против Полесья

Экс-футболист киевского клуба уверен, что соперник из Житомира серьезно настроен победить

ФК Динамо Киев

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил шансы команд «бело-синих» в противостоянии 19-го тура Премьер-лиги против житомирского «Полесья», которое состоится 8 марта.

«Судя по тому, что сейчас происходит в «Полесье», они настроены только на победу. Однако пока они только набирают оптимальную форму. Команда усилилась, но нужно время, чтобы футболисты полностью сыгрались.

Президент поставил им задачу попасть в еврокубки, поэтому они будут наращивать темп. Учитывая всеобщую непредсказуемость последних матчей (например, недавний вылет ЛНЗ из кубка), игра обещает быть еще более интересной.

Соперники команды Костюка пока действительно были посредственными. К тому же на игры сильно влияло состояние полей. Последний кубковый матч с «Ингульцем» (2:0) вообще играли до первого забитого мяча – в конце концов, так и произошло.

Вот в Житомире поле сейчас в нормальном состоянии, поэтому посмотрим, на что «бело-синие» способны при таких условиях. «Полесье» – гораздо более сильная команда, чем предыдущие соперники «Динамо». Главное, что сейчас в чемпионате возрождается интрига.

Учитывая текущую ситуацию, вполне возможно, что будет ничья», – подытожил Саленко.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо Киев Полесье - Динамо Олег Саленко Игорь Костюк
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Комментарии
