Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила своей красотой и стилем
Другие новости
06 марта 2026, 01:38 |
150
0

ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила своей красотой и стилем

Дарья Бондарь снова на высоте

06 марта 2026, 01:38 |
150
0
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила своей красотой и стилем
Instagram. Дарья Бондарь

Журналистка донецкого «Шахтера» и жена защитника команды Валерия БондаряДарья Бондарь – поделилась эффектным фотосетом в своих соцсетях.

Для образа она выбрала объемное коричневое пальто, белую рубашку с галстуком и солнцезащитные очки, дополнив лук черной сумкой.

Подписчики активно отреагировали на публикацию.

В комментариях Дарью называют «красивой», «роскошной» и «лучшей», оставляя десятки сердечек и огоньков под фото.

По теме:
ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама
ФОТО. Сказка! Жена Забарного показала свою жизнь с мужем в Париже
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 18-го тура УПЛ
фото lifestyle Даша Савина Шахтер Донецк девушки чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Бокс | 05 марта 2026, 09:43 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»

Британец – о противостоянии Дюбуа и Уордли

Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Футбол | 05 марта 2026, 07:52 7
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК

Футболист будет выступать в медиалиге

Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Футбол | 05.03.2026, 19:49
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Забарный узнал неприятные новости перед матчами ПСЖ с Монако и Челси
Первый гол Яремчука. Лион драматично проиграл четвертьфинал Кубка
Футбол | 06.03.2026, 00:22
Первый гол Яремчука. Лион драматично проиграл четвертьфинал Кубка
Первый гол Яремчука. Лион драматично проиграл четвертьфинал Кубка
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Футбол | 05.03.2026, 17:33
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Может, Украина? Кем ФИФА может заменить Иран, если тот не поедет на ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
Металлист 1925 в игре. Определены 3 из 4 полуфиналистов Кубка Украины
05.03.2026, 15:00 15
Футбол
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 3
Футбол
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
Известный футболист хочет приостановить карьеру и пойти воевать за страну
04.03.2026, 07:02 37
Футбол
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
Форвард Динамо получает 50 тысяч в месяц: «У него жизнь удалась»
04.03.2026, 03:55 19
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 11
Другие виды
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
04.03.2026, 17:06 6
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем