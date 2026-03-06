ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила своей красотой и стилем

Журналистка донецкого «Шахтера» и жена защитника команды Валерия Бондаря – Дарья Бондарь – поделилась эффектным фотосетом в своих соцсетях.

Для образа она выбрала объемное коричневое пальто, белую рубашку с галстуком и солнцезащитные очки, дополнив лук черной сумкой.

Подписчики активно отреагировали на публикацию.

В комментариях Дарью называют «красивой», «роскошной» и «лучшей», оставляя десятки сердечек и огоньков под фото.