ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила своей красотой и стилем
Дарья Бондарь снова на высоте
Журналистка донецкого «Шахтера» и жена защитника команды Валерия Бондаря – Дарья Бондарь – поделилась эффектным фотосетом в своих соцсетях.
Для образа она выбрала объемное коричневое пальто, белую рубашку с галстуком и солнцезащитные очки, дополнив лук черной сумкой.
Подписчики активно отреагировали на публикацию.
В комментариях Дарью называют «красивой», «роскошной» и «лучшей», оставляя десятки сердечек и огоньков под фото.
