Тоттенхэм установил клубный антирекорд в АПЛ
Шпоры не смогли победить в чемпионате Англии в 11 матчах подряд
Лондонский Тоттенхэм Хотспур в домашнем матче 29-го тура против Кристал Пэлас (1:3) продлил свою безвыигрышную серию в АПЛ до 11 поединков.
Шпоры в этих 11 матчах сумели лишь 4 раза сыграть вничью и 7 раз проиграли.
Безвыигрышная серия Тоттенгема в АПЛ (11):
- Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3
- Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур – 2:1
- Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
- Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
- Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
- Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 2:2
- Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2
- Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2
- Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
- Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1
- Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0
В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы, последний выигрыш датирован декабрем прошлого года (победа над Кристал Пэлас).
Только в 1935 году Тоттенхэм имел более длинную (15) безвыигрышную серию в АПЛ с начала календарного года.
11 матчей без побед – это новый антирекорд клуба.
Самые длинные безвыигрышные серии Тоттенхэма в АПЛ:
- 11 – 2025/26
- 10 – 1993/94
- 9 – 1993/94
- 9 – 2007/08
- 8 – 2003/04
- 8 – 2008/09
- 7 – 2024/25
- 7 – 2024/25
