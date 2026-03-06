Тоттенхэм установил клубный антирекорд в АПЛ

Лондонский Тоттенхэм Хотспур в домашнем матче 29-го тура против Кристал Пэлас (1:3) продлил свою безвыигрышную серию в АПЛ до 11 поединков.

Шпоры в этих 11 матчах сумели лишь 4 раза сыграть вничью и 7 раз проиграли.

Безвыигрышная серия Тоттенгема в АПЛ (11):

Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3

Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур – 2:1

Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4

Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0

Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 2:2

Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2

Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2

Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2

Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1

Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0

В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы, последний выигрыш датирован декабрем прошлого года (победа над Кристал Пэлас).

Только в 1935 году Тоттенхэм имел более длинную (15) безвыигрышную серию в АПЛ с начала календарного года.

11 матчей без побед – это новый антирекорд клуба.

Самые длинные безвыигрышные серии Тоттенхэма в АПЛ: