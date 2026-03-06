Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
06 марта 2026, 10:11 | Обновлено 06 марта 2026, 10:13
Шпоры не смогли победить в чемпионате Англии в 11 матчах подряд

06 марта 2026, 10:11 | Обновлено 06 марта 2026, 10:13
Тоттенхэм установил клубный антирекорд в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Тоттенхэм Хотспур в домашнем матче 29-го тура против Кристал Пэлас (1:3) продлил свою безвыигрышную серию в АПЛ до 11 поединков.

Шпоры в этих 11 матчах сумели лишь 4 раза сыграть вничью и 7 раз проиграли.

Безвыигрышная серия Тоттенгема в АПЛ (11):

  • Тоттенхэм Хотспур – Кристал Пэлас – 1:3
  • Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур – 2:1
  • Тоттенхэм Хотспур – Арсенал – 1:4
  • Тоттенхэм Хотспур – Ньюкасл Юнайтед – 1:2
  • Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур – 2:0
  • Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити – 2:2
  • Бернли – Тоттенхэм Хотспур – 2:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Вест Хэм Юнайтед – 1:2
  • Борнмут – Тоттенхэм Хотспур – 3:2
  • Тоттенхэм Хотспур – Сандерленд – 1:1
  • Брентфорд – Тоттенхэм Хотспур – 0:0

В 2026 году Тоттенхэм не одержал ни одной победы, последний выигрыш датирован декабрем прошлого года (победа над Кристал Пэлас).

Только в 1935 году Тоттенхэм имел более длинную (15) безвыигрышную серию в АПЛ с начала календарного года.

11 матчей без побед – это новый антирекорд клуба.

Самые длинные безвыигрышные серии Тоттенхэма в АПЛ:

  • 11 – 2025/26
  • 10 – 1993/94
  • 9 – 1993/94
  • 9 – 2007/08
  • 8 – 2003/04
  • 8 – 2008/09
  • 7 – 2024/25
  • 7 – 2024/25
По теме:
Футбольная ассоциация Англии выдвинула официальные обвинения игроку Челси
Нападающий Челси: «Это был вечер, о котором я мог только мечтать»
Безумный первый тайм. Пятое фиаско подряд: Тоттенхэм уступил Кристал Пэлас
Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
