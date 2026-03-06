Украинский футболист завершил карьеру в 21 год: «Иногда жрать нечего»

Украинский вингер Магомед Мамешев объяснил свое решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 21 год.

Футболист защищал цвета киевского «Локомотива» и тернопольской «Нивы» и повесил бутсы на гвоздь в 2023-м. В Первой лиге и Кубке Украины Мамешев провел 13 игр.

«В Первой лиге Украины задержки по зарплате были по три месяца. В каждой команде. Прикиньте, ты три месяца не зарабатываешь ничего и выживаешь, как собака.

Живешь на базе, тренируешься, иногда жрать нечего. Когда приходишь и требуешь свои деньги, на тебя смотрят так, будто это ты должен, а не тебе.

К нам приехал серьезный футболист из Премьер-лиги, ему 31 год был. У него жена, ребенок. Спрашиваю, как ты так взял и в другой город уехал. Он мне сказал, что у него нет ни квартиры, ни машины.

И я понимаю, что этот человек застал золотые времена украинского футбола, когда зарплаты были большие, был в серьезных командах. А у него ничего нет в финансовом плане.

Я понимаю, что его достижения спортивные я вряд ли смогу превысить. Тогда зачем этим заниматься? Я и так отдал 14 лет. И я сиджу, и понимаю, что к 30 годам мне придется новую жизнь начинать.

Я буду за 20 тысяч гривен ездить по городам, потом в 30 лет приеду домой к родителям и скажу: «Ну все, буду искать работу». На х*р оно мне надо? Поэтому я и завязал с футболом», – признался Мамешев, которому исполнилось 24 года.